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Ramazan'ın bitmesine ne kadar kaldı? 2021 Ramazan ayı ne zaman bitecek? İşte bitiş tarihi...

21.04.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam alemi açısından oldukça önemli olan mübarek Ramazan ayına giriş yaptık. Vatandaşlar bu mübarek ayda oruçlarını tutuyor, hatimler ve dualar yapıyor. Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan ne zaman bitecek sorularının yanıtları da merak edilmeye başlandı. Peki Ramazan'ın bitmesine ne kadar kaldı? Ramazan ne zaman bitecek? İşte yanıtı...

Ramazan'ın bitmesine ne kadar kaldı? 2021 Ramazan ayı ne zaman bitecek? İşte bitiş tarihi...

Müslümanlar açısından oldukça önemli olan mübarek Ramazan ayı idrak etti. Oruçların tutulduğu, hatimler ve duaların yapıldığı bu mübarek ayda vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan ne zaman bitecek gibi soruların cevabını merak ediyor. Peki Ramazan ne zaman bitecek?

RAMAZAN'IN BİTMESİNE NE KADAR KALDI? RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün 21 Nisan itibariyle Ramazan ayının 9. günündeyiz. Ramazanın bitmesine 21 gün kalmış durumda. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve 14 Mayıs 2021 Cuma günü 2. gün, 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü ise bayramın 3. günü olacak.

RAMAZAN'DA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Ramazanda oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farz kılınmıştır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyurmaktadır; "Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. "

Oruç tutmak İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulmaktadır. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç kez "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Oruç tutmak kötülükleri azaltır. Toplumda çok olan suçların oruç ile azaldığı görülmektedir. Oruç tutmak kişinin manevi duygularını da tazelemektedir. Kişiyi Allah yoluna sevk eder. Allah ile daha yakın olmasını sağlar. Ahiret hayatı için oruç tutmak ebedi hayat için oldukça önemlidir. Oruç tutmak Müslümanların yapması gereken en önemli ibadetlerdendir. Oruç tutma ile toplumda paylaşma ve dayanışma da artış gösterir. İyilikler çoğalır ve kötülükler azalır.

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