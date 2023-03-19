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Ramazan kaç gün? 2023 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte Diyanet dini günler takvimi!

19.03.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kaldı. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle sebebiyle birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Vatandaşlar şimdiden ilk oruç için mutfak alışverişi listesi hazırlamaya başladı. Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler takvimini yayımlamıştı. Peki, Ramazan kaç gün? 2023 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan kaç gün? 2023 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte Diyanet dini günler takvimi!

Ramazan ayına kaç gün kaldığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan ayı imsak, sahur ve iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Çok sayıda vatandaş internette konuya dair sorgulama yapıyor. Ramazan ayı ilk oruç 23 Mart tarihinde tutulacak. İşte detaylar...

2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak ve ilk oruç 23 Mart'ta tutulacak. Bu sene ilk oruç perşembe gününe denk geliyor. Ramazan ayı 21 Nisan Cuma günü sona eriyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İŞTE İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

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2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 Kurban Bayramı'nın arife günü 27 Haziran gününe denk geliyor. Toplamda 4,5 gün süren Kurban Bayramı, 2023 yılında; 27 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek.

2023 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

2023 Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Ramazan Bayramı hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün

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