Ramazan ne zaman başlayacak? 2022 Ramazan hangi güne denk geliyor?

Recep ayının son günlerine gelinmesiyle Ramazanın ne zaman idrak edeceği merak konusu oldu. İslam alemi 4 Mart 2022 Cuma günü Şaban ayına giriş yapacak. Ramazan tarihine ve diğer dini günlerin hangi güne denk geldiğine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

RAMAZAN NE ZAMAN İDRAK EDECEK?

Ramazan bu yıl 2 Nisan 2022 Cumartesi günü idrak edecek. Söz konusu tarihte başlayacak Ramazan 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bitecek. Ramazan Bayramı'nın 2. günü 3 Mayıs 2022 Salı gününe denk gelecek.

Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayacak. Ramazan Bayramı Arifesi ise 1 Mayıs 2022 Pazar günü başlayacak.

2022'nin diğer dini günlerinde ilk sırada üç ayların başlangıcı yer alıyor. Üç ayların başlangıcı 2 Şubat 2022 Çarşamba'ya denk geliyor. Regaip Kandili 3 Şubat 2022 Perşembe, Miraç Kandili 27 Şubat 2022 Pazar, Berat Kandili 17 Mart 2022 Perşembe olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

8 Temmuz 2022 Cuma günü Kurban Bayramı Arife günü. Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz 2022 Pazar, 3. günü 11 Temmuz 2022 Pazartesi ve 4. günü 12 Temmuz 2022 Salı günü idrak edecek.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Hicri yılbaşına denk geliyor. 8 Ağustos 2022 Pazartesi Aşure Günüdür. Mevlid Kandili ise 7 Ekim 2022 Cuma gününe denk geliyor.





