Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Diyanet takvimi açıklandı

Mübarek üç aylara girilmesiyle birlikte Ramazan ayı ne zaman sorusu kullanıcılar tarafından sorgulanmaya başladı. 2021 yılı diyanet takvimi de Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Peki 2021 Ramazan ayı tarihleri ne?

Diyanet'in yayınladığı takvime göre 13 Şubat 2021 itibariyle üç aylar başladı. 10 Mart Çarşamba günü kutlanacak olan Miraç Kandili'nden sonra 27 Mart'ta Berat Kandili gerçekleşecek.

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayı başlangıcı ise takvime göre 13 Nisan 2021 itibariyle olacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta, Arefe günü ise 12 Mayıs'ta gerçekleşecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan bayramı 2021 senesinde 13 Mayıs 2021 itibariyle kutlanmaya başlanacak ve 3 gün sürecek.

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