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Ramazan ne zaman başlıyor, hangi gün? 2022 İlk oruç hangi gün tutulacak? İşte Ramazan ayı başlangıç tarihi

24.03.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar tarafından mübarek üç ayların ne zaman geleceği araştırılıyor. v Bu kapsamda "Ramazan ne zaman başlıyor?" ve "2022 ilk oruç ne zaman?" soruları sıklıkla sorgulanıyor. Bereket ve bağışlanmanın mevsimi olarak bilinen Ramazan ayına kavuşmanın manevi huzurunu yaşayan müslümanlar, bu Ramazan'da oruç ve diğer ibadetlerini yerine getirmek için bekliyor. Peki Ramazan ne zaman başlıyor, hangi gün? 2022 İlk oruç hangi gün tutulacak? İşte Ramazan ayı başlangıç tarihi...

Ramazan ne zaman başlıyor, hangi gün? 2022 İlk oruç hangi gün tutulacak? İşte Ramazan ayı başlangıç tarihi

Ramazan ayının başlangıç tarihi, sabırsızlıkla bekleniyor. Barış, kardeşlik ve esenlik rüzgârlarının dalga dalga yayılmakta olduğu manevi bir atmosfer ve Yüce Allah’ın lütfettiği büyük bir nimet olan Ramazan ayı bu sene de oruçlar ve ibadetler ile idrak edilecek. Peki Ramazan ne zaman başlıyor?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmış takvime göre Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 tarihine denk gelmekte. Ramazan'ın son günü olan arefe günü ise 1 Mayıs 2022 tarihinde olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olarak gerçekleşecek.

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ!

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olarak bilinen Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açmaktadır. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol almaktadır. Bir hadis-i şerifte konu ile ilgili şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

Mübare üç ayları uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, tüm insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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