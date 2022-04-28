Ramazan sonrası rutine dönerken bu önerilere kulak verin!

Ramazan'da sahur ve iftar şeklinde iki öğün beslenmeye alışmış vücut sisteminde, metabolizma hızı ve vücut ağırlığının korunması açısından normal beslenmeye kolay bir geçiş yapılabilir.

SADECE İFTAR YAPMAK METABOLİZMAYI YAVAŞLATIYOR

Sahuru atlayıp sadece iftar yapanların sindirim ve metabolizma anlamında sorun yaşayabileceklerini kaydeden Diyetisyen Özden Örkcü, “Vücutları günde sadece bir öğün yemek yemeye alıştığı için günde üç veya dört öğüne geçerlerse mide bulantıları, ani şeker yükselmeleri, gaz sancısı, kabızlık gibi sindirim sorunları yaşayabilirler ve kilo alabilirler.” uyarısında bulundu.

BOL BOL SU İÇİN

Normal bir beslenme rutinine yumuşak bir geçiş yapmak için en iyi seçeneğin su tüketimini arttırmak olduğunu vurgulayan Diyetisyen Özden Örkcü, “Vücut susuz bırakılmamalıdır. Vücudun bu döneme uyum sağlaması için tüm besin gruplarını (karbonhidratlar, yağlar ve proteinler, meyveler ve sebzeler) içeren besinleri öğünlere konulmalı, porsiyon miktarına dikkat edilmeli, porsiyonlar arttırılmamalı ve besinler iyi çiğnenmelidir.” tavsiyesinde bulundu.

HAFİF BİR KAHVALTI YAPIN

Bayram sabahı yapılan en sık hatalardan birinin yüksek kalori içeren bir kahvaltı ile güne başlamak olduğunu kaydeden Özden Örkcü, “Hafif bir sahur ile uzun süre açlık ardından, yüksek kalori içeren bir kahvaltı ile güne başlanmamalıdır. Bayram sabahı heyecanlı beklenen kahvaltı kızartılmış yumurta yerine omlet, börek yerine tam buğday unundan hazırlanan bir krepe sarılı peynir, bol yeşillik ve kızartılmış patates ve sebzeler yerini fırınlanmış sebzelere bırakabilir.” dedi.

TATLIDA AŞIRIYA KAÇMAMALI

Bayramların olmazsa olmazı tatlılara da değinen Özden Örkcü, “Tatlı yemekte aşırıya kaçılmamalıdır. Meyve ya da sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Çok fazla çeşitlilikten kaçınılmalıdır. Sadece bir veya iki ana yemek yenilmeli ve alkolsüz içeceklerden kaçınılmalıdır. Meyve suları yerine de su tercih edilebilir.” dedi.

KAFEİN TÜKETİMİNE DİKKAT

Ramazan'dan hemen sonra pek çok kişinin yeme alışkanlıklarında ani bir değişiklik yaparak sindirim sorunlarına ve kilo alımına yol açacak davranışlarda bulunduğunu kaydeden Özden Örkcü, “Normal beslenme rutinine dönerken kalori alımımıza çok dikkat etmeliyiz. Oruçluyken vücudumuzun daha fazla miktarda yiyecek ve yüksek kalori tüketme yeteneğini azalttığını ve metabolizmanın buna göre ayarlandığını asla unutmayın. Aşırı yemenin yanı sıra yaygın bir hata, dehidrasyon gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek yüksek dozda kafein tüketimidir. O yüzden su tüketimine dikkat edin ve idrar renginiz koyu ise su tüketiminizi açık sarı olana kadar devam ettirin.” önerisinde bulundu.

Normal düzene geçişte yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Tatlı isteğinizi hurma, incir ve kuru üzüm gibi taze ve kuru meyvelerle yenin.

Fiziksel aktivite yoluyla metabolizmayı hızlandırarak aktif kalın. Kilo almaktan veya kaybedilen kiloları geri vermekten kaçınmak için egzersiz için zaman bulun.

Mümkün olduğunca fazla fayda sağlamak için doğru yiyecek kombinasyonuna sahip olun. Çeşitli besin gruplarından besinleri birleştirerek öğünlerinizi dengeleyin.

Bol sebze, meyve yiyin ve doymuş ve trans yağ asidi çeşitleri yerine daha sağlıklı yiyecekler seçin.

Midenize yük bindirmemek için her seferinde bir öğün veya ara öğün ekleyerek yavaş yavaş normal yeme alışkanlıklarına dönün.

Sağlıklı pişirme yöntemlerini kullanarak ve kan şekerini ve tüketilen kaloriyi etkilemeden vücudu daha uzun süre besleyebilecek basit şeker ile kompleks şekeri değiştirerek öğünü dengelemeye çalışın.

BAYRAMDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Diyetisyen Özden Örkcü, Ramazan Bayramı ve devamında yapılmaması gerekenlere de değinerek tavsiyelerini şöyle sıraladı: