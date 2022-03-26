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  4. Ramazana sayılı günler kala hurmada yapılan hileye dikkat! 'Yağ sürüp tekrar satılıyor'

Ramazana sayılı günler kala hurmada yapılan hileye dikkat! 'Yağ sürüp tekrar satılıyor'

26.03.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazana sayılı günler kala iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, tezgahları süslemeye başladı. Kalitesine göre kilosu 200 liraya kadar çıkan hurmada bazı hileler yapıldığını söyleyen İzmir Kurukahve Kuruyemiş ve Baharatçılar Esnaf Odası Başkanı İlyas Gönen, "Hurma buzhaneye konulunca birkaç sene dahi kullanılabiliyor. Yıkanıyor, kurutuluyor pirinç yağı sürülüp, tekrar satılıyor" dedi.

Ramazana sayılı günler kala hurmada yapılan hileye dikkat! 'Yağ sürüp tekrar satılıyor'

Buzhanede bekletilen hurmalara dikkat uyarısı, İzmir Kurukahve Kuruyemiş ve Baharatçılar Esnaf Odası Başkanı İlyas Gönen'den geldi. Gönen, ramazanın en değerli besin kaynaklarından biri olan hurmada talebin giderek arttığını söyledi. Ramazan ayı öncesinde İran, Tunus, Kudüs ve Medine hurmalarının tezgahlarda yerini almaya başladığını belirten Gönen, "10 liradan 200 liraya kadar hurma var. Hazırlığımızı yaptık. Önümüzdeki hafta çeşitler daha da artacak. Medine'nin birinci sınıf hurmasının kilosu 200 lira. Medine ikinci sınıf hurmanın kilosu 140 lira. Kudüs birinci sınıf hurması 220 lira. Şeker hastalarının daha fazla tercih ettiği Irak hurması az şekerlidir. Bunun da kilosu 30 lira. Tunus hurması 20 lira. Yumuşak hurmalar da çocuklar tarafından rahatlıkla tüketilebilir" dedi.

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'UCUZU TERCİH ETMESİNLER'

Vatandaşların hurma alışverişi yaparken dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Gönen, "Eski, tarihi geçmiş, buzhanelerde saklandıktan sonra yıkanıp tezgaha konan pazar yerlerindeki hurmaların kilosu 5-10 liraya satılıyor. Bu fiyata hurma olmaz. Çünkü hurma ithal ediliyor. Ekonomi önemli olsa da kalite ve insan sağlığı her şeyin önünde gelir. Lütfen bilinçli tüketici olalım" diye konuştu. Gönen, şöyle devam etti:
"Hurma buzhaneye konulunca birkaç sene dahi kullanılabiliyor. Yıkanıyor, kurutuluyor pirinç yağı sürülüp, tekrar satılıyor. Vatandaşlarımız gerekirse iyi malı 1 kilo alacaklarına 250 gram alsınlar ama iyisini alsınlar. 'Ucuzdur vardır bir illeti pahalıdır vardır bir hikmeti' derler. Oruç tutanlara, gün boyu düşen şekerlerini, iftarda hurmayla dengelemelerini tavsiye ediyorum."

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(DHA)

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