Ramazanda ilaç saati uyarısı: Oruçluyken ilaç kullanımı nasıl olmalı?

Ramazan ayında ilaç kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Ahmet İnal, , hastaların ramazan ayında kullandıkları ilaçları bırakmaması gerektiğini ancak bazı kişilerin oruç tutabilmek için ilaçlarını bırakabildiğini belirtti. Bu tür durumlarda hastalarda olumsuz etkileri gördüklerini söyleyen İnal, "Hastalarımızın doktorlarının kontrolünde gerekiyorsa ilaçlarını kullanmaları gerekiyor. Yapılan hata şu; hastalarımız günde 3 defa ilaç içecekse bunu sahur ile iftar arasına sıkıştırmaya çalışıyor. Yani insanlarımız oruç tutmak için iftardan sonra bu ilacı 3 defa almaya çalışabiliyor. Maalesef bu ilaç kullanımına uygun bir şey değil. Yani biz günde 3 defa ilaç kullanımını öneriyorsak bu 8 saat arayla demektir. 3 defa ilaç kullanan kişinin 08.00’de, 16.00’da ve 24.00’te ilaç alması gerekiyor. Eğer bu tür bir mecburiyetiniz varsa bunun zaten kazası mevcut. Dolayısıyla kazasını yapabiliyorsunuz. Bu nedenle ramazan ayında insanların öncelikle sağlığını düşünmesi lazım. Sonrasında iyileştiklerinde oruçlarını kaza yapabilirler. İnsanların düzgün bir şekilde ilaçlarını kullanması şart. Özellikle yaşlı hastalarımızda biz bu durumu görüyoruz. Yaşlı insanlarımız oruç tutmayı çok istiyor. Bunu anlıyoruz ama eğer tedavimiz öncelikliyse bu tedavinin yapılması gerekiyor" dedi.