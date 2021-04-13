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  4. Ramazanda ilaç saati uyarısı: Oruçluyken ilaç kullanımı nasıl olmalı?

Ramazanda ilaç saati uyarısı: Oruçluyken ilaç kullanımı nasıl olmalı?

13.04.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında oruç tutmak isteyen vatandaşların bazılarının ilaç kullanımı nedeniyle hataya düşebildiğini söyleyen Dr. Ahmet İnal, hastaların bazılarının ilaç kullanmayı bıraktığını, bazılarınınsa 3 defa alması gereken ilacı iftarla sahur arasına sıkıştırmaya çalıştığını söyledi. 'Bu ilaç kullanımına uygun bir şey değil' diyen İnal, konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Ramazanda ilaç saati uyarısı: Oruçluyken ilaç kullanımı nasıl olmalı?

Ramazan ayında ilaç kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Ahmet İnal, , hastaların ramazan ayında kullandıkları ilaçları bırakmaması gerektiğini ancak bazı kişilerin oruç tutabilmek için ilaçlarını bırakabildiğini belirtti. Bu tür durumlarda hastalarda olumsuz etkileri gördüklerini söyleyen İnal, "Hastalarımızın doktorlarının kontrolünde gerekiyorsa ilaçlarını kullanmaları gerekiyor. Yapılan hata şu; hastalarımız günde 3 defa ilaç içecekse bunu sahur ile iftar arasına sıkıştırmaya çalışıyor. Yani insanlarımız oruç tutmak için iftardan sonra bu ilacı 3 defa almaya çalışabiliyor. Maalesef bu ilaç kullanımına uygun bir şey değil. Yani biz günde 3 defa ilaç kullanımını öneriyorsak bu 8 saat arayla demektir. 3 defa ilaç kullanan kişinin 08.00’de, 16.00’da ve 24.00’te ilaç alması gerekiyor. Eğer bu tür bir mecburiyetiniz varsa bunun zaten kazası mevcut. Dolayısıyla kazasını yapabiliyorsunuz. Bu nedenle ramazan ayında insanların öncelikle sağlığını düşünmesi lazım. Sonrasında iyileştiklerinde oruçlarını kaza yapabilirler. İnsanların düzgün bir şekilde ilaçlarını kullanması şart. Özellikle yaşlı hastalarımızda biz bu durumu görüyoruz. Yaşlı insanlarımız oruç tutmayı çok istiyor. Bunu anlıyoruz ama eğer tedavimiz öncelikliyse bu tedavinin yapılması gerekiyor" dedi.

'AŞILANMANIN DEVAM ETMESİ ŞART'

Dr. Ahmet İnal, pandemi şartlarında toplumun aşılanması gerektiğine de dikkat çekerek, "En kısa sürede bunun bitirilmesi lazım. Yoksa bu mutant virüsün yayılma hızıyla beraber yeni mutantlar çıkacak. İngiltere mutantının yerine başka mutantlar da karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla aşılanmanın bir an önce yapılması lazım. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın da 'Ramazanda aşılanma yapılabilir' diye açıklaması var. O nedenle oruç tutan insanlarımızın buna binaen aşılanmasında hiçbir sorun görmüyoruz. O yüzen bizim bu pandemiyi yenebilmemiz için aşılanmanın devam etmesi şart" diye konuştu.

DHA

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