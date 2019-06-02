"Ramazanda kan stoğu sorunu yaşamadık"

DUYGU YENER - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, iftar ve sahur arasında kan bağışında bulunan gönüllüler sayesinde bu ramazanda stok sorunu yaşanmadığını bildirdi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda düşen kan bağışı sayısını istenen seviyede tutabilmek, hasta ve yaralıların herhangi mağduriyet yaşamamasını sağlamak için mesai saatlerinin ramazanın başında yeniden düzenlendiğini söyledi.

Gündüz çalışanlar dışında personelin iftar ve sahur arasında görevlendirilmesine yönelik yeni bir planlama yapıldığını anlatan Kınık, "Kızılay kan bağışı ekipleri, iftarlar ve teravihlerden sonra şehirlerdeki büyük camilerin bahçelerinde kan bağışlarını kabul etti. Ekiplerimiz, şehirlerin işlek meydanlarında da geç saatlere kadar kan bağışı aldı." dedi.

Kınık, 5 yıl önce başlatılan ramazan çalışma modelinin kan bağışçıları tarafından da benimsendiğini dile getirerek, "2017'de ramazanda 117 bin ünite kan bağışı alınırken, bu sayı geçen yıl 123 bin üniteye ulaştı. Bu yıl ramazanın ilk 22 gününde ise 108 bin ünite kan bağışı alındı. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24'lük artışa işaret etti." bilgisini paylaştı.