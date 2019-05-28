HABER

Ramazan’da susuzluğa karşı demirhindi şerbeti

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2019 12:55 | Son Güncelleme

Osmaniye’de 30 yıldır bitkisel ürünler üzerinde çalışmalar yapan aktar Bülent Durna, Ramazan’da susuzluğa karşı demirhindi şerbetinin tüketilmesini tavsiye etti.Bülent Durna, oruç tutarken susuzluk hissini azaltmak için vatandaşlara bazı tavsiyelerde bulundu.

Osmaniye’de 30 yıldır bitkisel ürünler üzerinde çalışmalar yapan aktar Bülent Durna, Ramazan’da susuzluğa karşı demirhindi şerbetinin tüketilmesini tavsiye etti.
Bülent Durna, oruç tutarken susuzluk hissini azaltmak için vatandaşlara bazı tavsiyelerde bulundu. Durna, Ramazan’da susuzluğu giderecek püf noktanın demirhindi şerbeti olduğunu, şifa kaynağı olmasının yanı sıra ferahlatıcı özelliği ile oruçlu günlerin en büyük destekçisi olacağını belirtti.
Şerbetin yapılışını anlatan aktar Bülent Durna, "Yarım kiloluk paketler halinde satılan demirhindinin 250 gramını geceden 2,5 litre su içine ıslıyoruz. Daha sonra 1 bardak bal ya da şeker ekliyoruz. Sabah kalktığımızda şerbetin içine, 2 tane zencefil, 2 tane tarçın, 2 tane karanfil ekliyoruz ve kaynatıyoruz. Kaynaması tamamlanan şerbeti soğutmaya alıyoruz, soğuduktan sonra dolabımıza koyuyoruz. Vücudun direncini artırma özelliğine sahip olan demirhindi, Ramazan ayı dahil yıl genelinde kullanılması gereken bir şerbet. Ramazan ayında kullanılan asitli içeceklerden çok daha sağlıklıdır" dedi.
Demirhindi şerbetinin sağlık açısından önemli faydaları bulunduğunu kaydeden Durna, "Mide ağrıları, mide ekşimesi, soğuk algınlığı, nezle, bağırsak parazitleri, ruhsal sıkıntılar, romatizma ve kas ağrılarına iyi geliyor. Kaynatılan suyu içildiğinde bağırsak solucanlarını düşürmekte faydalıdır. Ayrıca, şerbetin iştahı açıcı, bağırsak gazını sökücü, ağız kokusunu giderici, beden ve zihin gücünü artırıcı özelliklerinin olduğu biliniyor. Meyvesi dışkıyı yumuşatarak kabızlığı giderir ve bağırsakları temizler. Vücudu rahatlatır" şeklinde konuştu.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Sınav kaygısına dikkatSınav kaygısına dikkat
Cansu, 30 yılda 31 ameliyat olduCansu, 30 yılda 31 ameliyat oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Ve Mehmet Topal kararını verdi!

Ve Mehmet Topal kararını verdi!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.