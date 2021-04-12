Ramazanın ilk haftasında hava sıcaklıkları mevsim normallerine yükselecek

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HİSSEDİLİR DERECEDE ARTACAK

Ramazan ayının ilk haftasında, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede artacak hava sıcaklıklarının, yurdun genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği öngörülüyor.

YURDUN BATI KESİMLERİNDE YENİ BİR YAĞIŞLI HAVA ETKİSİ

Ayrıca, yurdun batı kesimlerinin yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Hafta boyunca kuzey ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanakların devam edeceği ve hafta sonunda doğu kesimlerde yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Yozgat, Sivas ile Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.