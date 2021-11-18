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  4. Randevusuz alınmayacağını öğrenince elindeki cisimle sağlık çalışanına saldırdı!

Randevusuz alınmayacağını öğrenince elindeki cisimle sağlık çalışanına saldırdı!

18.11.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet hastanesine gelen bir hastanın yakını, randevusuz sıra almayla ilgili olumsuz cevap aldığı veri hazırlama memuru Ömer Söylemez'i darp etti. Elindeki cisimle Söylemez'e saldıran şahıs, görevli memuru vücudunun çeşitli yerlerinden ve yüzünden yaraladı. Söylemez, saldırının ardından darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Randevusuz alınmayacağını öğrenince elindeki cisimle sağlık çalışanına saldırdı!

Hastanede yaşanan saldırı olayıyla ilgili Öz Sağlık İş Sendikası Ağrı İl Başkanı Hakan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Ömer Söylemez'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Öz Sağlık İş Sendikası Başkanı Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

"Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde veri hazırlama personeli Ömer Söylemez, müracaatta hastalara sıra numarası verirken, randevusu olmadan yakınını muayene ettirmek isteyen bir hasta yakını, istediğini elde edemeyince sinsice arkadan yaklaşıp üyemizi elindeki cisimle darbetmiştir. Bu hususta sağlıkta şiddetin hiç bitmeyeceğini ve yaptırımların ağır olmadan son bulamayacağını bir kez daha anlamış olduk. Öz sağlık İş Sendikası olarak üyemizin yanındayız, konunun takipçisiyiz. Aynı zamanda hukukçularımız da konunun yakinen takipçisidir. Ne gerekiyorsa yapılacaktır."

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KINAMA

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da, "Hangi şartlar altında olursa olsun sizlere hizmet vermek için gece gündüz demeden görevleri başında bulunan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü sözlü ve fiziksel saldırı, bu kutsal görevi sürdürmekte olan sağlık çalışanlarımızı yaralamakta ve sağlık hizmetinin aksamasına yol açmaktadır. Sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü sözlü ve fiziksel şiddet unsurunu esefle kınıyoruz" denildi.

DHA

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