Range Rover Evouque II geliyor!

Geçtiğimiz gün Londra’da düzenlenen özel bir etkinlikte dünya prömiyeri gerçekleştirilen Range Rover Evouque II, nihayet gözler önüne çıktı. Yeni nesilde karakteristik tasarımı korumayı başaran Range Rover Evouque, yeni tarzıyla da coupe SUV’lar arasında mevcut ayırt edici tasarımı ile kendini hemen belli ediyor. Land Rover’ın Tasarım Müdürü ve Baş Kreatif Sorumlusu Gerry McGovern dünkü etkinlikte yaptığı açıklamada yeni Evoque’un kompakt SUV’ların dünyasını değiştirdiğini ve yeni nesil model ile bu yolculuğun devam edeceğini söyledi.
2011 yılından beri üretilen birinci nesil Evoque, şu ana kadar küresel çapta tam 772.096 adet sattı. Evoque, 2017 yılında 100.000’den fazla satarak satış rekoru kırdı. Bu da onu Jaguar Land Rover’ın Discovery Sport‘tan sonraki en yüksek satış hacmine sahip modeli haline getirdi.
Ancak İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinin (Brexit) getirdiği siyasi ve ekonomik belirsizlikler, Avrupa’daki kullanıcıların dizellerden hızla uzaklaşması, 1 Eylül yürürlüğe giren WLTP standartları ve karşılanması gittikçe güç hale gelen yeni CO2 emisyon standartları Jaguar Land Rover’ın işini zorlaştırdı. İngiliz otomotiv devi piyasada giderek zorlaşan şartlar altında önünü görmekte zorlanıyor.
Şirketin Avrupa’daki ortalama filo CO2 emisyon değerleri bu yılın başlarında 178 g / km olarak ölçüldü. Bu Avrupa Birliği’nin 2020 / 2021 dönemi için getirdiği 135 g / km ortalama CO2 emisyon limitlerinin oldukça üstünde. Jaguar Land Rover (JLR) ise mevcut değerleri belirlenen limitlerin seviyesine çekmek için 2020 yılından itibaren ürün yelpazesinde yer alan her bir model için hibrid motor seçeneği getireceğini açıkladı. Buna da Evoque gibi satış hacmi yüksek modellerden başladı.
Yeni Evoque, Avrupa’da üçü dizel ve üçü benzinli dört silindirli olmak üzere toplamda altı farklı 2.0 litrelik motor seçeneği ile gelecek. Benzinliler 197, 247 ve 296 beygir güç çıkışları ile dizeller ise 148, 178 ve 237 beygir güç çıkışları ile sunulacak. Manuel şanzıman bir tek giriş seviyesindeki önden çekişli dizel Evoque için sunulacak. Diğer tüm motor seçenekleri mevcut dokuz vitesli otomatik şanzıman ile gelmeye devam edecek. Ayrıca tüm otomatik varyantlar ister benzinli ister dizel olsun 48 voltluk hafif hibrid sistemle gelecek.
JLR, 2019 yılı sonu ya da 2020 yılının ilk aylarında ise genele nispeten daha düşük performansa sahip üç silindirli turbo benzinli motora ek 300 voltluk bir hibrid güç ünitesi ile 45 g / km CO2 emisyon değerlerine sahip bir plug-in hibrid Evoque’u piyasaya sunmayı planlıyor.
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