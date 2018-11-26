Range Rover Evouque II geliyor!

Geçtiğimiz gün Londra’da düzenlenen özel bir etkinlikte dünya prömiyeri gerçekleştirilen Range Rover Evouque II, nihayet gözler önüne çıktı. Yeni nesilde karakteristik tasarımı korumayı başaran Range Rover Evouque, yeni tarzıyla da coupe SUV’lar arasında mevcut ayırt edici tasarımı ile kendini hemen belli ediyor. Land Rover’ın Tasarım Müdürü ve Baş Kreatif Sorumlusu Gerry McGovern dünkü etkinlikte yaptığı açıklamada yeni Evoque’un kompakt SUV’ların dünyasını değiştirdiğini ve yeni nesil model ile bu yolculuğun devam edeceğini söyledi.

2011 yılından beri üretilen birinci nesil Evoque, şu ana kadar küresel çapta tam 772.096 adet sattı. Evoque, 2017 yılında 100.000’den fazla satarak satış rekoru kırdı. Bu da onu Jaguar Land Rover’ın Discovery Sport‘tan sonraki en yüksek satış hacmine sahip modeli haline getirdi.

Ancak İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinin (Brexit) getirdiği siyasi ve ekonomik belirsizlikler, Avrupa’daki kullanıcıların dizellerden hızla uzaklaşması, 1 Eylül yürürlüğe giren WLTP standartları ve karşılanması gittikçe güç hale gelen yeni CO2 emisyon standartları Jaguar Land Rover’ın işini zorlaştırdı. İngiliz otomotiv devi piyasada giderek zorlaşan şartlar altında önünü görmekte zorlanıyor.