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  4. Rapor Putin'e verildi! "Luhansk tamamıyla kontrol altına alındı"

Rapor Putin'e verildi! "Luhansk tamamıyla kontrol altına alındı"

04.07.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus güçlerinin Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk topraklarının tamamını kontrol altına aldığını söyledi.

Rapor Putin'e verildi! "Luhansk tamamıyla kontrol altına alındı"

Şoygu, Kremlin Sarayı’nda Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e rapor verdi.

Rus güçlerinin 19 Haziran’dan itibaren sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin topraklarını kontrol altına almak için “başarılı bir operasyon” yaptığını belirten Şoygu, iki hafta içinde Lisiçansk ve Severodonetsk yakınlarındaki kuşatma altında bulunan bölgede tasfiyenin gerçekleştiğini aktardı.

Severodonetsk, Zolotoye, Gorskoye Volçeyarovka gibi büyük şehirler başta olmak üzere 25 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını kaydeden Şoygu, “Operasyon dün Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin en büyük şehirlerinden biri olan Lisiçansk'ın kurtarılmasıyla tamamlandı. Toplamda, aktif saldırı operasyonlarında 670 kilometrekarelik bölge kontrol altına alındı.” ifadelerini kullandı.

Bu süre içerisindeki saldırılar sonucunda Ukrayna silahlı kuvvetlerinin toplam kaybının 5 bin 469 kişi olduğunu söyleyen Şoygu, bunlardan 2 bin 218’inin öldüğünü, 3 bin 251’inin yaralandığını aktardı.

Şoygu, bu operasyonda Ukrayna’ya ait 196 tank ve zırhlı araç, 12 uçak, 1 helikopter, 69 insansız hava aracı, 6 hava savunma füze sistemi, 97 çok namlulu roketatar, 166 obüs ve havan topu ile 216 özel askeri aracın yok edildiğini bildirdi.

Lisiçansk’ta Ukrayna güçlerinin 39 tank ve zırhlı araç, 11 obüs ve havan topu ve pek çok tanksavarı bıraktığını bildiren Şoygu, halihazırda Lisiçansk şehrinde mayın temizleme çalışmaları ile halka yardımın sürdüğünü dile getirdi.

Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da operasyonlarını devam ettirdiğini kaydetti.

(AA)

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