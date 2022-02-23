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Raporsuz ilaç yazmadı, dehşeti yaşadı! "Üzerime oturdu ve boğmaya çalıştı"

23.02.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da görev yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar, raporsuz ilaç yazmayınca hastası tarafından darbedilmişti. Dehşeti yaşayan Dr. Bakar, "Masaya, duvara her yere vurdu beni. Üzerime oturdu ve boğmaya çalıştı. Nefes alamadığım için ölüyordum." dedi.

Raporsuz ilaç yazmadı, dehşeti yaşadı! "Üzerime oturdu ve boğmaya çalıştı"

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, görev yapan Dr. Ebru Bakar, ilacını yazmak için rapor istediği hastası tarafından darbedildi. Yaşadığı dehşeti anlatan Dr. Ebru Bakar, hastasının üzerine oturduğunu ve boğmaya çalıştığını söyledi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenimahalle Semt Polikliniği'nde meydana gelen olayda Feray Y., Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'a ilaç yazdırmak istedi. Dr. Bakar, rapor olmadan ilacı yazamayacağını söyledi. Feray Y. de raporu olduğunu ve eve gidip alacağını söyleyerek, odadan çıktıktan kısa süre sonra geri dönüp, Bakar'a saldırdı. Dr. Bakar, hastası tarafından başı masaya ve duvara vurularak, daha sonra üzerine oturularak, darbedildi. Hastane personeli tarafından kurtarılan Dr. Bakar, çalıştığı hastanede tedaviye alındı.

"BENİ MASAYA, DUVARA VURDU"

Hastanede tedavisi devam eden Dr. Ebru Ergin Bakar, DHA muhabirine telefonda konuştu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakar, "Saldırgan bana bunu sistematik bir şekilde yaptı. Öyle 'Öfkeyle vurayım, saçını çekeyim' olayı değil bu. Aslında tartışmanın çıkabilecek önemli bir konusu da yoktu ki içeride zaten güvenlik vardı. Daha önceden de bize girişi hiç yapılmamış bir hastaydı. Psikiyatri ilacı yazdırmak istedi. Hastaya gerekli açıklamaları yaptım; fakat sonra bana 'Psikiyatri raporum var' dedi ama raporu yanında yoktu. Ben de raporu getirmesini istedim. Ardından eşiyle birlikte raporunu getirmek için odadan çıktılar. O arada da içerideki güvenlik dışarı çıktı. Bu da güvenliğin dışarı çıkmasını fırsat bilip içeri girip, beni darbetti" dedi.

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Saldırı nedeniyle ciddi kafa travması yaşadığını anlatan Bakar, "Masaya, duvara her yere vurdu beni. 5 dakika boyunca saldırdı. Üzerime oturdu ve beni boğmaya çalıştı. Nefes alamadım. Nefes alamadığım için ölüyordum zaten. Kadını üzerimden kaldırdılar. Yüzümün, karnımın üzerine ayrı ayrı oturup durdu. Güvenlikleri çağırdıktan sonra da beni tehdit etti" diye konuştu.

Olayın ardından Dr. Bakar ile Feray Y.'nin, hastane polisine, birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Doktor ve hastanın, soruşturma kapsamında savcılıkta ifade vereceği belirtildi.

BAKAN KOCA: YERLERİ HAPİSTİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olayla ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" demişti.

(DHA)

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