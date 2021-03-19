Raportör nedir? Raportör kimdir?

Raportörler, ilgili kuruma yapılan başvuruların kaydını tutar, firma veya kurum toplantı tutanaklarını hazırlar, sağlık kuruluşları, kimya laboratuvarları gibi kurumlarda yapılan analiz sonuçlarını rapor hâline getirir, firma müşteri bilgilerini saklamak üzere veri depolama sistemi geliştirir, devlet kurumlarında; mevzuat tarafından kendisine atanan görevleri yerine getirir, sigorta firmalarında; acente ve ekspertiz bilgilerini kayıt altına alır ve kurum ile kişi gizliliğine sadık kalır…

Hastane, Devlet Bakanlığı, sigorta acentesi gibi birçok sektörde çalışan raporörler, hizmet verdiği kuruma göre sorumlulukları farklılık gösteren meslek profesyonellerinin genel görev tanımı vardır.

Sağlık kuruluşlarından devlet kurumlarına, sigorta şirketlerinden siyasi partilere kadar birçok farklı alanda görevlendirilen raportörler, kurumların içinde yaşanan her türlü bilgi ve belgeyi toplar. Raportörler, kayıt altına alırken, kurum ile kişi gizliliğine sadık kalır…

NASIL RAPORTÖR OLUNUR?

Raportör olmak için resmî bir eğitim mecburiyeti bulunmaz. Üniversitelerin Sekreterlik ve Tıbbi Dökümantasyon bölümlerinden mezun olanlar, mesleği yapabilir. Kamu kurumları, ilgili mevzuatlarda atanma kriterleri ve eğitim mecburiyetlerini belirtmektedir. Özel firmaların çalışma sahalarına göre adaylarda aranan eğitim seviyesi değişiklik gösterir.

RAPORTÖRLERDE ARANAN NİTELİKLER

Raportörün ilk başta analiz yönü ve raporlama kabiliyetinin güçlü olması gerekir. İşverenlerin raportörde aradığı diğer nitelikler şunlardır;

On parmak klavye kullanabilmek,

Hizmet verilen sektörün terminolojisine hâkim olmak,

İş ve zaman organizasyonunu sağlayabilmek,

MS Office programlarını bilmek,

İş teslim tarihlerine riayet etmek,

Düzgün bir diksiyona sahip olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak bulunmamak.



