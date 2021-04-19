Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Seksenler'de yeni fehmi belli oldu mu? 

Rasim Öztekin, babacan, güleç yüzlü, cana yakın bir karakter ile Seksenler’de Fehmi karakterine hayat veriyordu. Usta oyuncu ile özdeşleşen Seksenler dizisindeki Fehmi baba rolü, milyonlar tarafından benimsendi. Seksenler’de yeni Fehmi de bundan dolayı çok titizlikle seçilecek.

RASİM ÖZTEKİN’İN YERİNE YENİ FEHMİ KİM OLACAK?

Seksenler dizisinde merhum sanatçı Rasim Öztekin’in canlandırdığı Fehmi Baba karakteri henüz belirlenmedi.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

14 Ocak 1959’da İstanbul’da doğan Rasim Öztekin, oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin arkasından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan Rasim Öztekin, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi.

Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başlayan Rasim Öztekin’e 2016’daki Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020’de kavuğu Şevket Çoruh'a devreden Rasim Öztekin, 1992-1995 yıllarında televizyonlarda şov programları yaptı.