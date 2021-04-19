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  4. Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Seksenler'de yeni fehmi belli oldu mu?  

Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Seksenler'de yeni fehmi belli oldu mu?  

19.04.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Rasim Öztekin’in Seksenler dizisinde canlandırdığı Fehmi karakteri ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Vefat eden Rasim Öztekin’in yerine kimin geleceği hâlâ belli olmadı. Babacan tavırlarıyla dikkat çeken Seksenler’deki yeni Fehmi’nin, usta sanatçı Rasim Öztekin’in yerini doldurabileceği bir isim olması açısından titizlikle çalışılıyor.

Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Seksenler'de yeni fehmi belli oldu mu?  

Rasim Öztekin, babacan, güleç yüzlü, cana yakın bir karakter ile Seksenler’de Fehmi karakterine hayat veriyordu. Usta oyuncu ile özdeşleşen Seksenler dizisindeki Fehmi baba rolü, milyonlar tarafından benimsendi. Seksenler’de yeni Fehmi de bundan dolayı çok titizlikle seçilecek.

RASİM ÖZTEKİN’İN YERİNE YENİ FEHMİ KİM OLACAK?

Seksenler dizisinde merhum sanatçı Rasim Öztekin’in canlandırdığı Fehmi Baba karakteri henüz belirlenmedi.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

14 Ocak 1959’da İstanbul’da doğan Rasim Öztekin, oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin arkasından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan Rasim Öztekin, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi.

Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başlayan Rasim Öztekin’e 2016’daki Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020’de kavuğu Şevket Çoruh'a devreden Rasim Öztekin, 1992-1995 yıllarında televizyonlarda şov programları yaptı.

1994’te Yılmaz Erdoğan ve Gani Müjde’nin yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikalinde oynayan Rasim Öztekin, tiyatronun dışında sinema ve dizi filmlerde yer aldı. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Rasim Öztekin, hayatının son yıllarında Youtube'da da içerikler üretti.

RASİM ÖZTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizinin ardından Mart 2021’de Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil müdahale edildi. Daha sonra Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne sevkedilen Rasim Öztekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 8 Mart 2021’de hayatını kaybetti.

Filmler

Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)
Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)
Düğün Dernek - 2013 (İsmail)
Baba Parası - 2020
Dijital Esaret - 2019
Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)
Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)
Kabadayı - 2007 (Sürmeli)
Kapılara Dikkat - 2006
Balıketi - 2006
Vay Arkadaş - 2010
Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)
Kanal-İ-Zasyon - 2009
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009
G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)
Bay E - 1995
Tersine Dünya - 1993
Kurt Kanunu - 1991
Arabesk - 1988
Türk Tutkusu - 1994
Şans Kapıyı Kırınca - 2004
Pardon - 2004 (Muzaffer)
Aktör Eskisi - 2004
Şahları da Vururlar (1980-85)
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)
Anna’nın 7 Ana Günahı (1983-84)
Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)
Hayrola Karyola (1985-86)
Koğuş - 1987
Bir Günlük Aşk - 1986
Oynadığı tiyatro oyunları
Don Juan İle Madonna (1988-89)
Soyut Padişah (1989-90)
Yorgun Matador (1990-91)
Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)
Eşek Arıları (1985-86)
Muzır Müzikal (1986-87)
İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)
İstanbul’u Satıyorum (1986-87)
Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)
Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)
Fişne Pahçesu (2000-01)
Güle Güle Godot (1992-93)
Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)
Haldun Taner Kabare (1997-98)
Uzun Donlu Kişot (2004-05)
Kiralık Oyun (2005-06)
Boşgezen ve Kalfası (2008)
Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)
Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)
Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)

Diziler

İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)
Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)
Seksenler - 2012-2017/2019-2021 (Başrol Oyuncusu)
Ev Yapımı - 2020 (Bașrol oyuncu)
Görevimiz Komedi - 2018 (Bașrol oyuncu)
Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu)
Suç Dosyası - 2007
Güzel Günler - 2007
Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006
Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)
Komedi Türk - 2008
Eyvah Halam - 2008
Ev Hali - 2002
Yeni Hayat - 2001
Paşa Baba Konağı - 2000
Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)
Hırsız Polis - 2005
Dolunay - 2005
Varsayalım İsmail - 1991
Köşe Dönücü - 1983
Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987
Kızım Osman - 1998
Başka İstanbul Yok - 1996
Boşgezen ve Kalfası - 1995
Eğrisiyle-Doğrusu - 1988

Ödülleri

2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"
2011, Yılın Nasrettin Hocası
2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü
1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu
1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu

Müzikaller

2071'de Türkiye (1994)
Muzır Müzikal (1986)
Yıldızların Altında (2005)

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Rasim Öztekin

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