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Rasulayn'daki okullarda terörün izleri siliniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 11:07 | Son Güncelleme

YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Rasulayn'da "karargah" olarak kullanılan bir okulda örgüt flamalarının sökülmesi, okulun temizlenmesi ve elektrik tesisinin yenilenmesi çalışmaları AA tarafından görüntülendi

ÖMER KOPARAN/EŞREF MUSA- Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce karargah olarak kullanılan okullarda terör izleri temizleniyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce "karargah" olarak kullanılan El Afaf İlkokulunda arama tarama çalışmaları sürüyor.

AA, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) okulu eğitime hazır hale getirme çalışmalarını görüntüledi.

Kullanılmaz hale getirilen okulda örgütü simgeleyen flamaların sökülmesi, sınıf ve sıraların temizlemesi, elektrik hatlarının onarılması gibi çalışmalar kameraya yansıdı.

- "Okulları yeniden açmaya çalışıyoruz"

SMO'ya bağlı Askeri Polis Komutanı Milad Hammud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın ilçedeki bazı okulları karargah ve alıkoyma merkezi olarak kullandığını belirterek "Okulları yeniden açmaya çalışıyoruz. Güvenlik ve hizmet çalışmalarını yerine getirmek için bölgedeyiz. Çocukların aydın geleceği için elimizden gelen her şey yapmaya hazırız." dedi.

Rasulayn'da market işletmecisi Ahmet Salem de kentte hayatın normalleştiğini söyleyerek yerinde edilen halka geri dönme çağrısı yaptı.

Salem, "Dükkanlar açılmaya devam ediyor. İmar başladı." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı sırasında Rasulayn ilçesinde çok sayıda okulunun karargaha çevrildiği tespit edilmiş ve bazılarının altında tünellere rastlanmıştı.

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