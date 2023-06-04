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Ray çatlağı tespit edildi: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı seferleri aksadı!

04.06.2023 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki seferlerde aksama yaşanıyor. Haliç Köprüsü üzerinde tespit edilen ray çatlağının onarımı nedeniyle metro seferleri aktarmalı ve gecikmeli yapılıyor

Ray çatlağı tespit edildi: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı seferleri aksadı!

Haliç Köprüsü üzerinde tespit edilen ray çatlağının onarımı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler aktarmalı olarak gecikmeli yapılıyor.

Yaşanan sorun nedeniyle Yenikapı ve Hacıosman yönünden metroya binenler Taksim istasyonunda inmek zorunda kalıyor.

Ters yönden gelecek metroları bekleyenler nedeniyle istasyonda da yoğunluk meydana geldi.

Bazı yolcular, gecikmelere tepki göstererek, arızanın bir an önce giderilmesini istedi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç Köprüsü üzerindeki bölümünde ray çatlağının tespit edildiği belirtildi.

Çatlağın onarımı tamamlanana kadar seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı "Yenikapı-Taksim, Taksim-Yenikapı-Taksim-Hacıosman, Hacıosman-Taksim" olarak yapıldığı aktarılan açıklamada, "Maç işletmesi nedeniyle Taksim-Seyrantepe arasında aktarmasız ek seferler düzenlenmektedir. Bölgeye intikal eden ekiplerimizin onarımı 30 dakika içinde tamamlamasının ardından normal işletmeye geçilmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi. (AA)

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