Raylara düşen 15 yaşındaki futbolcunun ayağının üzerinden tren geçti

Feci olay, akşam saatlerinde Amasya Tren Garı yakınlarında meydana geldi. Amasya İl Özel İdarespor Kulübü futbolcusu Eren Bulut, kulübün demiryolu üzerinden yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybederek tren raylarına düştü.

AYAĞI RAY İLE TREN ARASINA SIKIŞTI

O esnada trenin geçmesi sonucu Bulut'un ayağı ray ile tren arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ile polis sevk edildi.

AĞIR YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralı çocuk sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bulut, buradaki tedavisinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Makinist Muammer N. ifadesi alınması üzerine karakola götürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)





