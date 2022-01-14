HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Raylara düşen 15 yaşındaki futbolcunun ayağının üzerinden tren geçti

Raylara düşen 15 yaşındaki futbolcunun ayağının üzerinden tren geçti

14.01.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da feci bir kaza meydana geldi. 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut, dengesini kaybederek raylara düştü. Ayağı, geçen trenle rayın arasında sıkışan futbolcu yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Raylara düşen 15 yaşındaki futbolcunun ayağının üzerinden tren geçti

Feci olay, akşam saatlerinde Amasya Tren Garı yakınlarında meydana geldi. Amasya İl Özel İdarespor Kulübü futbolcusu Eren Bulut, kulübün demiryolu üzerinden yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybederek tren raylarına düştü.

0aaf55a0752964f3b3d4882de71a382c

AYAĞI RAY İLE TREN ARASINA SIKIŞTI

O esnada trenin geçmesi sonucu Bulut'un ayağı ray ile tren arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ile polis sevk edildi.

AĞIR YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralı çocuk sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sosyal medyada video çekerken feci kazayı görüntüledi! Sürücü yaralıSosyal medyada video çekerken feci kazayı görüntüledi! Sürücü yaralı

2837cef7a9b5467dfaf59284308d2e4a

Bulut, buradaki tedavisinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Makinist Muammer N. ifadesi alınması üzerine karakola götürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

05022a1dcf125a9b01664aa1d3a6a774

SON DAKİKA | İstanbul Sarıyer'de iki İETT otobüsü kaza yaptı! Ekipler sevk edildi, yaralılar varSON DAKİKA | İstanbul Sarıyer'de iki İETT otobüsü kaza yaptı! Ekipler sevk edildi, yaralılar var

a9d31d73c94ddbfcba29c2b4e333e8a6

f55532e3badaddec64a11dd8531e045d

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."
Minik Ayşenur'un ölümü! "Yüzünü dahi göremedim, şimdi..."Minik Ayşenur'un ölümü! "Yüzünü dahi göremedim, şimdi..."
Anahtar Kelimeler:
Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

50 yaşında anne olmuştu! İkizler büyüdü

50 yaşında anne olmuştu! İkizler büyüdü

KPSS'de kendi alanında Türkiye birincisi oldu! Sonuçlar açıklanınca hayatının şokunu yaşadı

KPSS'de kendi alanında Türkiye birincisi oldu! Sonuçlar açıklanınca hayatının şokunu yaşadı

İntihar etmişti! Aleyna'nın bir sayfalık yazısı ortaya çıktı

İntihar etmişti! Aleyna'nın bir sayfalık yazısı ortaya çıktı

14 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

14 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Final tabağı topa tutuldu! ''Çantanı topla köyüne git''

Final tabağı topa tutuldu! ''Çantanı topla köyüne git''

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.