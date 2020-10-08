HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Razer dünyanın ilk ışıklı kredi kartını üretti!

Razer dünyanın ilk ışıklı kredi kartını üretti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2020 10:14 | Son Güncelleme

Razer, dünyada bir ilk olan ışıklı kredi kartını duyurdu. Mat siyah renkte olan Razer'ın ışıklı kredi kartı, temassız ödeme yapılırken logosunu yeşile döndürüyor. Kredi kartının müşterilerine sunduğu bazı avantajları da var.

Razer dünyanın ilk ışıklı kredi kartını üretti!

Razer, oyuncu ekipmanları üretimiyle bilinen bir marka. Fakat Razer, oyunculara özel sadece klavye, mouse veya dizüstü bilgisayar gibi ürünler değil farklı birçok ürün de sunuyor. Hatta buna oyunculara özel olarak üretilen Razer sakızı Respawn By 5'i örnek vermek mümkün. Razer sakız kadar ilginç olmasa da dünyada bir ilke imza atan bir ürününü daha tanıttı. Bu ürün bir kredi kartı.

RAZER'DAN IŞIKLI KREDİ KARTI

Razer, oyunculara özel kredi kartını duyurdu. Ancak bu kredi kartının önemli bir özelliği var. Razer'ın kredi kartı, üzerinde bulan logosu sayesinde dünyanın ilk ışıklı kredi kartı olma özelliğini taşıyor. Temassız ödeme sırasında karttaki Razer logosu, yeşile dönüyor. Kredi kartı bunun dışında mat siyah renge ve oldukça sade bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Razer

ALIŞVERİŞLERDE AVANTAJ SUNACAK

Razer CEO'sunun açıklamalarına göre Razer'ın ışıklı kredi kartı kullanıcılarına bazı avantajlar da sunacak. Örneğin kartla yapılan alışverişlerde yüzde 1 geri ödeme alınacak. Bu durum bize Apple Card'ı hatırlatmıyor değil. Ancak Apple Card'a nazaran Razer'ın dünyanın ilk ışıklı kredi kartı şimdilik Singapur'da kullanılacak. Önümüzdeki dönemde ise kredi kartının daha fazla ülkede kullanılması muhtemel.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
Ünlü firma yeni ürününü parçalarına ayırdı!Ünlü firma yeni ürününü parçalarına ayırdı!
Keyifleri yerinde... Paraya para demiyorlar Keyifleri yerinde... Paraya para demiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
James Webb Uzay Teleskobu kritik testi tamamladı
NASA'nın uzaydaki gözü kritik testi tamamladı
PlayStation 5 parçalarına ayrıldı!
Ünlü firma yeni ürününü parçalarına ayırdı!
iPhone 12 geliyor: 13 Ekim Apple etkinliğinde neler tanıtılacak?
Geri sayım başladı! Apple neler tanıtacak?
Realme SLED 4K Smart TV tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Beklenen TV resmen tanıtıldı, dünyada bir ilke imza attı!
ABD'den Microsoft'a 'siyahi çalışan taahhüdü' soruşturması
Microsoft'a şok! Soruşturma açıldı
Yemek yerken bile çıkarılmayan 'otomatik maske' üretildi
Bu maske yemek yerken bile çıkarılmıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.