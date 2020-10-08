Razer dünyanın ilk ışıklı kredi kartını üretti!

Razer, oyuncu ekipmanları üretimiyle bilinen bir marka. Fakat Razer, oyunculara özel sadece klavye, mouse veya dizüstü bilgisayar gibi ürünler değil farklı birçok ürün de sunuyor. Hatta buna oyunculara özel olarak üretilen Razer sakızı Respawn By 5'i örnek vermek mümkün. Razer sakız kadar ilginç olmasa da dünyada bir ilke imza atan bir ürününü daha tanıttı. Bu ürün bir kredi kartı.

RAZER'DAN IŞIKLI KREDİ KARTI

Razer, oyunculara özel kredi kartını duyurdu. Ancak bu kredi kartının önemli bir özelliği var. Razer'ın kredi kartı, üzerinde bulan logosu sayesinde dünyanın ilk ışıklı kredi kartı olma özelliğini taşıyor. Temassız ödeme sırasında karttaki Razer logosu, yeşile dönüyor. Kredi kartı bunun dışında mat siyah renge ve oldukça sade bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

ALIŞVERİŞLERDE AVANTAJ SUNACAK

Razer CEO'sunun açıklamalarına göre Razer'ın ışıklı kredi kartı kullanıcılarına bazı avantajlar da sunacak. Örneğin kartla yapılan alışverişlerde yüzde 1 geri ödeme alınacak. Bu durum bize Apple Card'ı hatırlatmıyor değil. Ancak Apple Card'a nazaran Razer'ın dünyanın ilk ışıklı kredi kartı şimdilik Singapur'da kullanılacak. Önümüzdeki dönemde ise kredi kartının daha fazla ülkede kullanılması muhtemel.

