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RE360’a gayrimenkul sektörü STK’larından tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

Bu yıl üçüncü kez kapılarını açacak olan Gayrimenkulün Büyük Buluşması RE360 öncesinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) başta olmak üzere sektörün önemli STK ve dernekleri bir araya gelerek görüşlerini RE360’a destek verdi.Bu yıl üçüncü kez kapılarını açacak olan Gayrimenkulün Büyük Buluşması RE360 öncesinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) başta olmak üzere sektörün önemli STK ve dernekleri bir araya gelerek görüşlerini dile getirdiMIPIM’in Türkiye’de yapılması için küçük bir prova niteliğinde başlayan RE360, yakın coğrafyadan da uluslararası katılım sağlama hedefi ile global bir organizasyon olma yolunda ilerliyor.

RE360’a gayrimenkul sektörü STK’larından tam destek

Bu yıl üçüncü kez kapılarını açacak olan Gayrimenkulün Büyük Buluşması RE360 öncesinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) başta olmak üzere sektörün önemli STK ve dernekleri bir araya gelerek görüşlerini RE360’a destek verdi.
Bu yıl üçüncü kez kapılarını açacak olan Gayrimenkulün Büyük Buluşması RE360 öncesinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) başta olmak üzere sektörün önemli STK ve dernekleri bir araya gelerek görüşlerini dile getirdi
MIPIM’in Türkiye’de yapılması için küçük bir prova niteliğinde başlayan RE360, yakın coğrafyadan da uluslararası katılım sağlama hedefi ile global bir organizasyon olma yolunda ilerliyor. Alkaş tarafından bu yıl üçüncü kez Fiba Commercial Properties ana sponsorluğunda düzenleniyor.
Herkes ve her şey diyerek sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirme amacı ile yola çıkan ve ilk kez düzenlendiği Aralık 2017’de yatırımcı-geliştirici, mimar, sektör tedarikçisi, banka-fon şirketi, danışman, bilişim teknolojicisi ve kamu kuruluşlarından toplam 671 nitelikli konuğu ağırlayan RE360, geçen yılki organizasyonda katılımcı sayısını 738’e yükseltti.
Bu yıl 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek RE360’ın kısa sürede elde ettiği başarı gayrimenkul sektörü için de ortak kaygıların ve ortak taleplerin beraber söylenebileceği bir platform olmasına vesile oldu. “Gayrimenkulün Büyük Buluşması RE360” sloganı ile hayata geçirilen RE360 2019 öncesinde bu birlikteliğin ve güç birliğinin göstergesi olarak gerek kamu gerekse özel sektörün temsilcileri görüş alışverişinde bulunmak amacıyla bir araya geldi.

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