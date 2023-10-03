Realite şov yıldızı Frankie Bridge güzellik sırrını paylaştı! Pantolonunu çıkartıp estetik operasyonunu böyle gösterdi

34 yaşındaki eski Saturdays şarkıcısı ve Loose Women realite şovunun yıldızı Frankie Bridge, ameliyatsız bir güzellik bakımı yaptırdığı sırada çekilen pozuyla hayranlarının beğenisini kazandı. Realite şovundan sonra sosyal medya fenomenliğine yönelen ve 1.5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bridge, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda vücut germe tedavisinin bir parçasını gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Bridge, "Bununla tekrardan buluştuğuma sevindim. Adeta beni ütülüyor ve bu mükemmel bir detay" notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.