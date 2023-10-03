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    4. Realite şov yıldızı Frankie Bridge güzellik sırrını paylaştı! Pantolonunu çıkartıp estetik operasyonunu böyle gösterdi

    Realite şov yıldızı Frankie Bridge güzellik sırrını paylaştı! Pantolonunu çıkartıp estetik operasyonunu böyle gösterdi

    03.10.2023 10:58 | Son Güncelleme:
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    Loose Women realite şovunun yıldızı Frankie Bridge güzellik sırrını paylaşarak hayranlarının beğenisini kazandı. Fenomen isim pantolonunu çıkartarak kalçasına yaptırdığı ameliyatsız estetik prosedürünü gösterdi. Bridge'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

    34 yaşındaki eski Saturdays şarkıcısı ve Loose Women realite şovunun yıldızı Frankie Bridge, ameliyatsız bir güzellik bakımı yaptırdığı sırada çekilen pozuyla hayranlarının beğenisini kazandı. Realite şovundan sonra sosyal medya fenomenliğine yönelen ve 1.5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bridge, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda vücut germe tedavisinin bir parçasını gösterdi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Bridge, "Bununla tekrardan buluştuğuma sevindim. Adeta beni ütülüyor ve bu mükemmel bir detay" notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

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