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Realme 6S tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.05.2020 12:13 | Son Güncelleme

Realme 6S orta seviye bir model olarak karşımıza çıkıyor. Telefon 6.5 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2400 FHD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD ekran ile geliyor.

Realme 6S tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bu ekran 90Hz yenileme hızına, 480 nits parlaklığa ve 405 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ayrıca Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Parmak izi okuyucunun ekran altında olmadığını yana monte edildiğini burada söyleyelim.

REALME 6S ÖZELLİKLERİ

Realme 6S gücünü 12nm fabrikasyon süreci sonucunda geliştirilen Mediatek MT6785 Helio G90T’den alıyor. Bu yonga setinde Dual-core 2.05 GHz ARM Cortex-A76 ana işlemci, Hexa-core 2.0 GHz ARM Cortex-A55 birinci yardımcı işlemci Mali-G76 MC4 ise grafik işlemcisi olarak karşımıza çıkıyor. Telefonda 4GB LPDDR4x RAM ve 64GB UFS 2.1 depolama alanı bulunuyor. MicroSD kart desteği olmadığını belirtelim. Cihaz kutudan Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu Realme UI arayüzü ile birlikte çıkacak.

Realme 6s dörtlü kamera kurulumuna sahip. Telefonun ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde ve  f/1.8 diyafram aralığına sahip durumda. Ana kameraya f/2.3 diyafram aralığına sahip 8 MP 119 derece ultra geniş açılı lens, f/2.4,2 MP makro sensör ve f/2.4, 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Ön kısımda ise 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram aralığına sahip  bir adet kamera bulunuyor. Bu kamera 30FPS 1080p video kaydı yapabiliyor.

REALME 6S FİYATI

Realme 6S 4300 mAh’lık bir bataryaya sahip. Bu batarya 30W hızlı şarj desteği sunuyor. Telefon sadece 55 dakikada %100 şarj olabiliyor. Realme 6 serisinin yeni üyesi Realme 6s, 199 euro ( vergiler hariç yaklaşık 1.475 lira) fiyatla satışa sunuldu.

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