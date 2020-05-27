Realme 6S tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bu ekran 90Hz yenileme hızına, 480 nits parlaklığa ve 405 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ayrıca Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Parmak izi okuyucunun ekran altında olmadığını yana monte edildiğini burada söyleyelim.

REALME 6S ÖZELLİKLERİ

Realme 6S gücünü 12nm fabrikasyon süreci sonucunda geliştirilen Mediatek MT6785 Helio G90T’den alıyor. Bu yonga setinde Dual-core 2.05 GHz ARM Cortex-A76 ana işlemci, Hexa-core 2.0 GHz ARM Cortex-A55 birinci yardımcı işlemci Mali-G76 MC4 ise grafik işlemcisi olarak karşımıza çıkıyor. Telefonda 4GB LPDDR4x RAM ve 64GB UFS 2.1 depolama alanı bulunuyor. MicroSD kart desteği olmadığını belirtelim. Cihaz kutudan Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu Realme UI arayüzü ile birlikte çıkacak.

Realme 6s dörtlü kamera kurulumuna sahip. Telefonun ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram aralığına sahip durumda. Ana kameraya f/2.3 diyafram aralığına sahip 8 MP 119 derece ultra geniş açılı lens, f/2.4,2 MP makro sensör ve f/2.4, 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Ön kısımda ise 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram aralığına sahip bir adet kamera bulunuyor. Bu kamera 30FPS 1080p video kaydı yapabiliyor.