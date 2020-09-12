Realme 7 yoğun ilgi gördü

Çin’in en genç akıllı telefon üreticilerinden biri olan Realme model sayısını arttırmaya devam ediyor. Hali hazırda ülkemizde de kurumsal olarak hizmet veren Realme özellikle Hindistan pazarında güçlü bir görünüm çizmeye başladı.

Hindistan pazarında kısa süre önce yeni modelini satışa sunan Realme beklenenin de üzerinde bir ilgiyle karşılaştı. Belirtilene göre Realme 7’nin stokları saniyeler içerisinde tükendi. Çinli şirket bu süre içerisinde 180.000’den fazla cihazın satıldığını belirtti.

Yeni partinin ise 17 Eylül tarihinde geleceği açıklandı. Bu arada cihazın bu kadar çok satmasında telefonun uygun bir etikete sahip olmasının payı hayli fazla.

Dilerseniz Realme 7’nin özelliklerinden de kısaca bahsedelim. Realme’nin orta segmentteki yeni modeli MediaTek tarafından üretilen Helio G95 yongasını kullanıyor. İçerisinde 6GB RAM ve 64GB’lık dahili depolama alanı bulunan telefonun bataryası ise 5000 mAh. Elbette dileyen müşteriler için 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip ikinci bir versiyonun bulunduğunu da belirtelim.