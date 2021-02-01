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Realme 7i Narzo 20 olarak isimlendirilecek

01.02.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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Realme 7i Narzo 20 olarak isimlendirilecek

Avrupa’daki Realme 7 serisi, üç akıllı telefon içeriyor. Realme 7, Realme 7 5G ve Realme 7 Pro. Şirket şimdi ise Realme 7i’yi piyasaya sürerken seriye dördüncü bir üye ekledi.

Cihaz, Hindistan ve diğer Asya pazarlarında bulunan Snapdragon 662 destekli Realme 7i ile aynı değil. Avrupa için Realme 7i, Narzo 20’nin yeniden yapılandırılmış bir versiyonu. Avrupa’ya gelecek olan Realme 7i Helio G85 SoC, 6,5 inç HD+ ekran ve 18W şarjlı 6.000 mAh pil ile geliyor. Fotoğrafçılık için, yeni modelde toplam dört kamera var. Realme 7i, arkaya monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuyla geliyor. Telefon, ters şarj işlevini destekliyor. Ön tarafta f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel AI selfie kamerası var. Cihazın arkasında 48MP f / 1.8 ana lens, 8MP ultra geniş kamera ve 2cm odak uzaklığına sahip 4MP kamera içeren üçlü kamera sistemi bulunuyor. Cihaz Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C ve 3,5 mm ses jakı gibi diğer özelliklerle donatılmış.

FİYATI DA BELLİ OLDU

Telefon, Android 10 işletim sistemi tabanlı Realme UI ile çalışacak. Hafıza desteği 4GB RAM olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın depolama kapasitesi ise 64GB. Cihazın fiyatı 159 euro olarak belirlenmiş durumda. 7i, Avrupa sitelerine Glory Silver ve Victory Blue renk seçenekleriyle geldi. Marka daha önce de Realme 6i isimli telefonunu Narzo 10 olarak tanıtmıştı.

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