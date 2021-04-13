HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Realme 8 5G için yeşil ışık yakıldı

Realme 8 5G için yeşil ışık yakıldı

13.04.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme geçen ay Realme 8’i tanıttı ve şirket şimdi 21 Nisan’da Realme 8 5G varyantını tanıtacağını açıkladı.

Realme 8 5G için yeşil ışık yakıldı

Bu duyuru, resmi Facebook hesabında Realme 8 5G’nin tasarımını ortaya koyan kısa bir video yayınlayan Realme’nin Tayland şubesinden geliyor. Realme 8 5G, herkesin sevmediği bir detay olan 4G varyantı gibi arkasında büyük bir “Sıçramaya Cesaret Et” yazısıyla gelmiyor. Dahası, 64MP dörtlü kamera ile gelen 4G modelinden farklı olarak, 5G sürümünün arka panelinde 48MP sensör kullanan birincil kamera ile bir tane daha kamera olacak. Realme 8 5G’nin önden görüntüsü paylaşılmadı ancak akıllı telefonun bir delikli ekrana sahip olacağına inanılıyor. Bunun nedeni, Realme 8 5G’nin geçen ay Çin’de duyurulan yeniden markalanmış bir V13 5G gibi görünmesi.

1-33-2-600x309

REALME 8 5G NELER SUNACAK?

Realme 8 5G Geekbench’te göründüRealme 8 5G Geekbench’te göründü

Realme 8 5G’nin arka paneli V13 5G’lere benziyor ve akıllı telefon Dimensity 700 yonga seti, 8GB RAM, Android 11, 5.000 mAh pil ve yana monte edilmiş parmak izi okuyucusu ile Geekbench ve FCC’de görüldü.  Bu özellikler V13 5G’de de mevcut. Ayrıca Realme 8 5G’nin kalınlığı (8,5 mm) ve ağırlığı (185 gram) da V13 5G ile aynı. Şu anda bildiğimiz iki telefon arasındaki tek fark, V13 5G’de bulunmayan bir NFC yongası. Dolayısıyla, 8 5G gerçekten küresel pazarlar için yeniden markalanmış bir V13 5G ise, FCC ve Geekbench tarafından ortaya konan özelliklere ek olarak telefon 6,5 inç FullHD+ 90Hz LCD ekran, 8MP selfie kamera ve 18W şarj ile birlikte gelecek demektir.

YouTuber tehlikeli deneme sonucunda az daha ölüyordu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Elon Musk kendisini imparator ilan etti!Elon Musk kendisini imparator ilan etti!
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme 5G
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.