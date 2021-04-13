Realme 8 5G için yeşil ışık yakıldı

Bu duyuru, resmi Facebook hesabında Realme 8 5G’nin tasarımını ortaya koyan kısa bir video yayınlayan Realme’nin Tayland şubesinden geliyor. Realme 8 5G, herkesin sevmediği bir detay olan 4G varyantı gibi arkasında büyük bir “Sıçramaya Cesaret Et” yazısıyla gelmiyor. Dahası, 64MP dörtlü kamera ile gelen 4G modelinden farklı olarak, 5G sürümünün arka panelinde 48MP sensör kullanan birincil kamera ile bir tane daha kamera olacak. Realme 8 5G’nin önden görüntüsü paylaşılmadı ancak akıllı telefonun bir delikli ekrana sahip olacağına inanılıyor. Bunun nedeni, Realme 8 5G’nin geçen ay Çin’de duyurulan yeniden markalanmış bir V13 5G gibi görünmesi.

REALME 8 5G NELER SUNACAK?

Realme 8 5G’nin arka paneli V13 5G’lere benziyor ve akıllı telefon Dimensity 700 yonga seti, 8GB RAM, Android 11, 5.000 mAh pil ve yana monte edilmiş parmak izi okuyucusu ile Geekbench ve FCC’de görüldü. Bu özellikler V13 5G’de de mevcut. Ayrıca Realme 8 5G’nin kalınlığı (8,5 mm) ve ağırlığı (185 gram) da V13 5G ile aynı. Şu anda bildiğimiz iki telefon arasındaki tek fark, V13 5G’de bulunmayan bir NFC yongası. Dolayısıyla, 8 5G gerçekten küresel pazarlar için yeniden markalanmış bir V13 5G ise, FCC ve Geekbench tarafından ortaya konan özelliklere ek olarak telefon 6,5 inç FullHD+ 90Hz LCD ekran, 8MP selfie kamera ve 18W şarj ile birlikte gelecek demektir.

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