Realme Buds Air Neo Apple AirPods’a rakip olacak

Bluetooth 5.0 desteğine sahip kulaklıkların aktif gürültü engelleme özelliği bulunmadığını belirtelim. Bu nedenle fiyat olarak çok uygun tutulmuşlar. Her iki kulaklık da bugünden itibaren satışa sunulacak. Türkiye’ye ne zaman geleceği henüz belli değil. Buds Air Neo 13 milimetrelik sürücülere sahip ve toplamda 17 saat boyunca aktif olarak kullanılabiliyor. Bu kulaklığa sahip olmak isteyen kullanıcılar sadece 35 dolar ödeyecek. Eğer Türkiye’de satışa sunulacaksa tahmini fiyatı 240 TL + vergiler olacak.

REALME BUDS Q ÖZELLİKLERİ NELER?

10 milimetre sürücülere sahip olan Realme Buds Q, 30 watt hızlı şarj desteğine sahip. Bu kulaklıklar kutusuyla birlikte kullanıldığında 20 saate kadar kullanım imkanı veriyor. Ayrıca belli bir yere kadar suya ve toza karşı dayanıklı olan kulaklıklar IP4X sertifikasına sahip. Kulaklıklar 3.6 gram ağırlığa sahipken kutuya konulduğunda toplam ağırlık 35.3 gram oluyor. Buds Q 20 dolar (yaklaşık 135 TL + vergiler) gibi hemen herkes için uygun denebilecek bir fiyat etiketine sahip. Kulaklıkların ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

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