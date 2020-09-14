Realme C17 özellikleri netleşti

Akıllı telefon pazarının yükselen isimlerinden Realme model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli üretici kısa süre önce bir dizi modeli piyasaya sürmüştü. Görünen o ki Realme yeni bir telefon daha tanıtacak. Zira şimdi de Çinli şirketin C17 modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

REALME C17 ÖZELLİKLERİ İLE PERFORMANS TESTİNDE

Performans testinde ortaya çıkan Realme C17’nin bazı özellikleri de kesinleşmiş oldu. RMX2101 model numarasıyla ortaya çıkan modelin Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 460 yonga setiyle geldiği kesinleşti. 6GB RAM kapasitesine sahip telefon performans testinden tek çekirdekte 253, çok çekirdekte ise 1248 puan aldı.

5000 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir pille gelmesi beklenen telefonun ne zaman çıkacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil.

Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. Realme ülkemizde kurumsal olarak boy gösteriyor olmasına rağmen pek çok modelini Türkiye pazarına getirmiyor. Dolayısıyla C17’nin de ülkemize gelip gelmeyeceği belli değil.

Gerçi gelse bile yurt dışındaki kadar uygun bir etikete sahip olmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü Realme ülke dışında 130 euro gibi bir fiyattan satılan C11’i bile Türkiye’de 2600 TL gibi absürt bir fiyattan satışa çıkarmıştı. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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