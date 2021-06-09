Realme C25s sessiz sedasız piyasaya sürüldü

C25s, nisan ayında ülkede duyurulan Realme C25’in yeni bir çeşidi olarak geliyor. Realme C25s, yaklaşık 137 dolar başlangıç fiyatıyla geldi ve MediaTek Helio G85 işlemci, 48 megapiksel ana kameraya sahip üçlü kamera ve 6.000 mAh pil gibi önemli özellikler sunuyor. Dilerseniz Realme C25s teknik özelliklerine yakından bakalım.

Realme C25s, HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 570 nit parlaklık ve yüzde 88,7 ekran alanı sunan 6,5 inç IPS LCD panele sahip. Telefonun AI güzellik modu ve portre modu gibi özellikler sunan 8 megapiksellik bir ön kamerası var.

Realme C25s’in arka kamera sisteminde 48 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel siyah beyaz lens bulunuyor. Üçlü kameralar, LED flaş, süper gece manzarası, ultra makro modu ve 1080p video kaydı gibi özellikler sunuyor. MediaTek Helio G85 yonga seti ve 4 GB RAM, Realme C25s’in ekranının altında bulunuyor. Telefon, 64 GB ve 128 GB depolama gibi iki seçenekle geliyor. Ekstra depolama için bir microSD kart yuvasına sahip. Android 11 işletim sistemi ve Realme UI 2.0 arayüzü önceden yüklenmiş olarak geliyor. C25s güvenlik için, yüzle kilit açmayı destekliyor ve arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına da sahip.