Realme'den yeni model adımı

Küresel çip sıkıntısı ve buna bağlı olarak dünya çapında artan maliyetler akıllı telefonları da etkiliyor. Bu durum ise, akıllı telefon dünyasında “fiyat/performans” ürünlerinin ön plana çıkmasını sağlıyor. Bu kapsamda ürünler üreten birçok marka var. Bunlardan biri ise Realme.

Realme'nin 2022 yılına da iyi bir başlangıç yapmak istediği öne sürülüyor. Bilindiği üzere önümüzdeki yıl Realme 9 serisi ile karşımıza çıkacağı konuşulan olan marka ilk silahını Ocak ayında sahneleyebilir.

Şu an için sızıntılara göre Realme 9 serisi 4 modelden olacak. Bunlar Realme 9, Realme 9i, Realme 9 Pro ve Realme 9 Max. Kimi kaynaklarda Realme 9 Max’in ismi Realme 9 Pro+ olarak da geçebiliyor.

Şirketin ilk olarak Realme 9 ve Realme 9 Pro ile sahneye çıkmayı planladığı ancak küresel çip krizi nedeniyle strateji değiştirdiği ve ilk önce Realme 9i'yi tanıtacağı iddia ediliyor.

İDDİALARA GÖRE REALME 9i'NİN ÖZELLİKLERİ

Madem Realme 9i‘den bahsettik, bu telefonun sızdırılan özelliklerinden de kısaca bahsederek haberimizi sonlandıralım. Dedikodulara göre, ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen bu modelde 6.5 inç IPS ekran bulunacak. Telefonun MediaTek Helio G90T yonga seti, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile destekleneceği öne sürülüyor.

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