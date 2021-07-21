Realme GT Explorer Master Edition’ın fiyatı sızdırıldı

Ekran görüntüsünde ortaya çıkan özelliklere göre, Realme GT Explorer Master Edition, temel varyant gibi görünen 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı için 2.999 Yuan (463 dolar) fiyatlandırmaya sahip olacak. TENAA listesi, telefonun 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama ile kullanılabileceğini ortaya koydu.

REALME GT EXPLORER MASTER EDITION ÖZELLİKLERİ

Realme GT Explorer Master Edition'ın özelliklerine gelecek olursak, cihaz Full HD+ çözünürlük sunan 6.55 inç AMOLED ekranla gelecek. 120Hz yenileme hızı ve ekran içi parmak izi sensörü sunan kavisli bir ekran olacak. Snapdragon 870 yonga seti, cihaza LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile güç sağlayacak. Android 11 işletim sistemi önceden yüklenmiş olarak gelecek. Batarya tarafında ise 65W hızlı şarj sunan 4.300mAh pil karşımıza çıkacak.

Şirket, arka kamera kurulumuna OIS destekli Sony IMX766 50 megapiksel kameranın öncülük ettiğini onayladı. Kamera tarafında ise 16 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel lens karşımıza çıkıyor. Selfie’ler için ise 32 megapiksel ön kamera mevcut.

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