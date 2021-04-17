Realme Q3 akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor

Serinin en az üç model içermesi bekleniyor: Realme Q3i, Realme Q3, Realme Q3 Pro. Realme Q3’ün detayları lansmandan önce sızdırılmaya başlandı. Cihaz, MediaTek Dimensity 1100 SoC, 65W hızlı şarj desteği ve 5G bağlantısı ile birlikte gönderilecek. Realme Q3’ün 120Hz yenileme hızıyla geldiği ve 4.500mAh pile sahip olduğu söyleniyor. Bununla birlikte, raporda serideki diğer modellerin teknik özelliklerinden bahsedilmiyor.

Açıkçası Realme, Q3 selefini geçmek için umut vaad edici özelliklerle donatılmış. Bu amaçla tasarlanan telefon çok ilginç özelliklerle dolu. Çin’den yeni bir haber sızıntısına göre, Realme Q3’ün dümende MediaTek tarafından Dimensity 1100 yonga setine sahip olduğu söyleniyor. Ek olarak cihaz 120 Hz ekran ve 50W hızlı şarjlı 4.500 mAh pil ile gönderilecek. Ancak kutudaki şarj cihazı aslında 65W olabilir. Tasarım açısından, markadan daha önce gördüklerimizden çok büyük bir sapma olmayacak. Ön kamera için bir delik çentiği bölümü ve bir dörtlü arka kamera sistemi mevcut. Belki de buradaki en ilginç kısım haber hakkındaki söylentiler. Realme Q3’ün şu anda yaklaşık 306 $ veya 256 € ‘ya dönüşen 2.000 CNY’den ( yaklaşık olarak 2.917,56Türk Lirası) başlayacağı söyleniyor. Şimdilik bu model hakkında bildiğimiz tek şey bu. Ancak yakında tüm söylentiler ve bilgiler netleşecektir.

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