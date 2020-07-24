Realme V5 yakında geliyor!

Şimdi de Realme V5 özellikleri ile karşımıza çıktı. Yakında tanıtılacak olan telefon özellikleri ile çok ses getirecek gibi görünüyor.

REALME V5 ÖZELLİKLERİ

Telefonda 6.5 inç büyüklüğünde 1080 × 2400 çözünürlüğünde 20:9 LCD ekran yer alacak. Fiyatı uygun tutmak adına AMOLED yerine LCD ekran kullanacak olan firmanın, MediaTek’in yeni yonga seti Dimensity 720‘yi kullanması bekleniyor. 6 GB RAM veya en iyi ihtimalle 8 GB RAM ile gelecek olan 5G destekli telefon, kamera konusunda da iddialı olacak.

48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel 4cm makro lens + 2 Megapiksel derinlik sensörüne 16 Megapiksellik nokta çentikli ön kamera eşlik edecek.

30W DartCharge destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryası ile dolu dolu 2 gün kullanım sunacağını düşündüğümüz Realme V5, önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılacak. 5G modemden dolayı Türkiye pazarına ilk etapta gelmeyeceğini düşündüğümüz bu model, bakalım başarılara imza atabilecek mi?

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