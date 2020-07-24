HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Realme V5 yakında geliyor!

Realme V5 yakında geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2020 13:49 | Son Güncelleme

Çin’in yükselen yıldızı Realme, kısa süre içerisinde Türkiye pazarında da başarılı işlere imza atmayı başarmıştı. Amiral gemisi ve orta segment telefonlarını 2020’nin ilk yarısında tanıtan firma, dur durak bilmiyor.

Realme V5 yakında geliyor!

Şimdi de Realme V5 özellikleri ile karşımıza çıktı. Yakında tanıtılacak olan telefon özellikleri ile çok ses getirecek gibi görünüyor.

REALME V5 ÖZELLİKLERİ

Telefonda 6.5 inç büyüklüğünde 1080 × 2400 çözünürlüğünde 20:9 LCD ekran yer alacak. Fiyatı uygun tutmak adına AMOLED yerine LCD ekran kullanacak olan firmanın, MediaTek’in yeni yonga seti Dimensity 720‘yi kullanması bekleniyor. 6 GB RAM veya en iyi ihtimalle 8 GB RAM ile gelecek olan 5G destekli telefon, kamera konusunda da iddialı olacak.

48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel 4cm makro lens + 2 Megapiksel derinlik sensörüne 16 Megapiksellik nokta çentikli ön kamera eşlik edecek.

30W DartCharge destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryası ile dolu dolu 2 gün kullanım sunacağını düşündüğümüz Realme V5, önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılacak. 5G modemden dolayı Türkiye pazarına ilk etapta gelmeyeceğini düşündüğümüz bu model, bakalım başarılara imza atabilecek mi?

Galaxy S20 Fan Edition özellikleri belli olmaya başladı!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Meğer doğruymuş! Meğer doğruymuş!
Apple'ın yeni kulaklıkları netleşti!Apple'ın yeni kulaklıkları netleşti!
ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur? ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

Filiz Akın ile oğlu sonunda kavuştu!

Filiz Akın ile oğlu sonunda kavuştu!

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

İlginizi Çekebilir

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AirPods Pro 2 netlik kazandı

Apple'ın yeni kulaklıkları netleşti!

Xiaomi Poco C3 sahneye çıkıyor

Xiaomi Poco C3 sahneye çıkıyor

Xiaomi Redmi Note 10 performans testinde!

Xiaomi'nin yeni uygun fiyatlı canavarı performans testinde!

Realme C11 adeta yok sattı

Realme'nin yeni telefonu adeta yok sattı!

Orta segmente nefes aldıracak işlemci: MediaTek Dimensity 720

Orta segmente nefes aldıracak işlemci duyuruldu!

Twitter ücretli mi olacak? Twitter abonelik ücreti ne kadar olacak?

Twitter ücretli mi olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.