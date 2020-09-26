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Realme Watch inceleme

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Çok yönlü tasarımı ve kusursuz detayları ile ofisten spor salonuna, hatta şık davetlere kadar, her ortamda kullanıcıların giyimini tamamlayan şık aksesuarı olarak dikkat çeken realme Watch, kullanıcıların yüksek performanslı, şık görünümlü sağlık asistanı olacak.

Realme Watch inceleme

realme Watch’ın 3,5 cm geniş renkli dokunmatik ekranı ve 12 dahili saat yüzü bulunuyor. Saatin 1.4 inç geniş renkli dokunmatik ekranı, 320 * 320 piksel ve 323’e kadar PPI’a yüksek çözünürlüğe sahip. Corning Gorilla Glass ile korunan ekranın parlaklığı 380 nite çıkabiliyor. Dokunmatik ekranıyla kullanıcılara zahmetsizce kontrol olanağı veren saat, yüksek kalite ve canlı renklerle bulunduğu fiyat kategorisinde en iyi görsel deneyimi sunuyor.

12 dahili saat yüzü bulunan saate, OTA güncellemelerini takip ederek 100’ün üzerinde saat yüzü indirilebiliyor. realme Watch siyah, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 farklı kayış rengi seçeneği ile sunuluyor. Saatin kayışı, tek tuşla hızlı bir şekilde ayrılarak değiştirilebiliyor. Kullanıcılar isterlerse piyasada herhangi bir saatçi dükkanından alabilecekleri farklı kayışları da kullanabiliyorlar.

Şık tasarıma sahip sağlık asistanı

Kullanıcıların adeta sağlık asistanı olan realme Watch, “Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü” ve “Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü” olarak da kullanılabiliyor. Yüksek hassasiyetli PPG optik kalp atış hızı sensörü ile kalp atış hızını 7×24 kesintisiz izleyip hızlı ve hassas bir şekilde ölçüyor. Kalp atış hızı zaman içinde çok yükselir ya da çok düşerse kullanıcıyı uyarıyor. 14 farklı spor moduna sahip. Kan-oksijen seviyesi monitörü, aerobik yetenek testi, kusursuz adım sayma algoritması, hatırlatıcı, su içme hatırlatıcısı, uyku izleme ve meditasyon egzersizi özellikleriyle hayatının her anında kullanıcıyı yaşamını iyileştirmeye teşvik ediyor. Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevleri ile de akıllı telefonların en iyi destekçisi oluyor.

AIoT’nin akıllı merkezi

realme, 2020 yılında Türkiye’de ve önümüzdeki dönemde de de“dünyanın en hızlı büyüyen AIoT markası” olmayı ve kişisel, ev ve seyahat deneyimleri etrafında kullanıcılara 3’ü 1 arada akıllı yaşam sunmak için realme Link uygulaması ve akıllı TV, akıllı saat, akıllı kulaklık ve akıllı hoparlörler olmak üzere 4 temel akıllı ürün ailesi ile “realme UNI Smart AIoT”yi oluşturmayı hedefliyor. realme Watch’ın pazara sunulması, aynı zamanda realme’nin bu alandaki yayılımını hızlandıran önemli bir adım. realme Link uygulaması ile aynı zamanda akıllı yaşamın merkezine dönüşen saat, kullanıcıların çeşitli realme AIoT ürünlerini yönetmelerine de yardımcı oluyor. Uygulama aracılığıyla evdeki hava temizleyiciyi açmak, baş ucu lambasını kapatmak, sonraki şarkıyı çalmak için akıllı kulaklığı kontrol etmek mümkün oluyor.

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