Realme Watch inceleme

realme Watch’ın 3,5 cm geniş renkli dokunmatik ekranı ve 12 dahili saat yüzü bulunuyor. Saatin 1.4 inç geniş renkli dokunmatik ekranı, 320 * 320 piksel ve 323’e kadar PPI’a yüksek çözünürlüğe sahip. Corning Gorilla Glass ile korunan ekranın parlaklığı 380 nite çıkabiliyor. Dokunmatik ekranıyla kullanıcılara zahmetsizce kontrol olanağı veren saat, yüksek kalite ve canlı renklerle bulunduğu fiyat kategorisinde en iyi görsel deneyimi sunuyor.

12 dahili saat yüzü bulunan saate, OTA güncellemelerini takip ederek 100’ün üzerinde saat yüzü indirilebiliyor. realme Watch siyah, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 farklı kayış rengi seçeneği ile sunuluyor. Saatin kayışı, tek tuşla hızlı bir şekilde ayrılarak değiştirilebiliyor. Kullanıcılar isterlerse piyasada herhangi bir saatçi dükkanından alabilecekleri farklı kayışları da kullanabiliyorlar.

Şık tasarıma sahip sağlık asistanı



Kullanıcıların adeta sağlık asistanı olan realme Watch, “Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü” ve “Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü” olarak da kullanılabiliyor. Yüksek hassasiyetli PPG optik kalp atış hızı sensörü ile kalp atış hızını 7×24 kesintisiz izleyip hızlı ve hassas bir şekilde ölçüyor. Kalp atış hızı zaman içinde çok yükselir ya da çok düşerse kullanıcıyı uyarıyor. 14 farklı spor moduna sahip. Kan-oksijen seviyesi monitörü, aerobik yetenek testi, kusursuz adım sayma algoritması, hatırlatıcı, su içme hatırlatıcısı, uyku izleme ve meditasyon egzersizi özellikleriyle hayatının her anında kullanıcıyı yaşamını iyileştirmeye teşvik ediyor. Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevleri ile de akıllı telefonların en iyi destekçisi oluyor.