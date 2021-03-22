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Realme X7 Pro Extreme Edition için bazı iddialar ortaya çıktı

22.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme, X7 Pro’yu geçen eylül ayında 6.55 inç Full HD+ 120Hz AMOLED ekranla tanıttı. Şimdi şirketin yakında Samsung yapımı kavisli bir ekranla birlikte gelen Realme X7 Pro Extreme Edition modelini piyasaya süreceği duyuldu.

Realme X7 Pro Extreme Edition için bazı iddialar ortaya çıktı

Haber, Realme X7 Pro Extreme Edition’dan daha önce Realme X ve X2 Pro’nun Master Edition’larını tasarlayan Japon endüstriyel tasarımcı Naoto Fukasawa’dan geliyor. Ayrıca cihazı birlikte tasarladığını söyleyen güvenilir Çinli haberci Digital Chat Station da haber söylentisini onayladı. Dolayısıyla doğru çıkması muhtemel bir söylenti ile karşı karşıyayız. Haberin kaynağına göre, X7 Pro Extreme Edition yonga setini, birincil kamerayı, selfie birimini, pil boyutunu ve şarj hızını X7 Pro’dan ödünç alacak. Ancak bu cihazın normal modelden 0,7 mm daha ince olacağı iddia ediliyor. Kaynak ayrıca X7 Pro Extreme Edition’ın Çin’de 2.000 CNY’den (305 dolar / 255 euro) daha pahalı olacağını söyledi. Normal varyantın temel modeli bile 2.199 CNY (335 dolar / 280 euro) karşılığında piyasaya sürüldüğü için Pro versiyonun bu fiyatlarda gelecek olması pek de şaşırtıcı değil.

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RESMİ ONAY GELMEDİ

Realme’den X7 Pro Extreme Edition hakkında henüz resmi bir haber yok. Çinli telefon üreticisinden resmi bir onay beklerken, söylenti olarak bu kadar fazla haber yayıldığına göre çok beklememiz gerekmeyecektir. Oppo’nun alt markası olan Realme’nin X7 Pro Extreme Edition’ı Türkiye’de satışını yapıp yapmayacağına dair bir bilgi ise şu an için yok.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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