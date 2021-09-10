Realme, yeni akıllı saatini tanıtacak

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Çinli üreticilerin yan marka gibi bir hastalığı var. Bugün pazarın geneline baktığımızda pek çok Çinli firmanın bir ya da birden fazla yan markası olduğunu görebiliriz.

İşte Realme’nin yan markasız da Dizo. Hali hazırda Asya pazarında boy gösteren Dizo, Realme’ye oranla daha uygun fiyatlı modeller sunuyor. Bunlardan birisi de DizoWatch’tı. Oppo Watch’a benzer bir tasarıma sahip olan DizoWatch fiyat tarafında ise hayli uygun bir etikete sahipti.

Peki gelelim asıl soruya. DizoWatch 2 ne zaman gelecek? Realme hesabından yapılan bir açıklamaya göre DizoWatch 2 önümüzdeki hafta yani 15 Eylül’de tanıtılacak. Saatin tam özellikleri ve fiyatı da 15 Eylül’de açıklanacak.

Bu saat belki ülkemizde de Realme Watch adıyla satışa sunulabilir. Yine de bekleyip göreceğiz. Sonuçta Realme ürettiği tüm ürünleri Türkiye’ye getirmiyor.

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