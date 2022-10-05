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Rebiülevvel ayı namazı nasıl, ne zaman kılınır? Rebiülevvel ayı namazı kaç rekat?

05.10.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rebiülevvel ayı ibadetlerinden olan Rebiülevvel ayı namazını kılmak isteyenler namazın kılınışı, rekat sayısı gibi ayrıntıları öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Rebiülevvel ayı hicri takvime göre senenin üçüncü ayı olarak kabul edilmektedir. Rebiül evvel ayında İslam peygamberi Hazreti Muhammed doğduğu için ayların en şereflisi olarak tanımlanır. Peki, Rebiülevvel ayı namazı nasıl, ne zaman kılınır? Rebiülevvel ayı namazı kaç rekat?

Rebiülevvel ayı namazı nasıl, ne zaman kılınır? Rebiülevvel ayı namazı kaç rekat?

Rebiülevvel ayında yapılan ibadetlerden biri de pek tabii Rebiülevvel ayı namazı kılmak oluyor. Müslümanlar için önemli olan Rebiülevvel ayı Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelmektedir. Rebiülevvel ayı namazının kılınışı merak edildi. Peki, Rebiülevvel ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Rebiülevvel ayı ibadetleri ve konuya ilişkin detaylar...

namaz kılan adam

REBİÜLEVVEL AYI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

  • Rebiülevvel namazı akşam namazından sonra iki rekat kılınır, her rekatta Fatiha’dan sonra üç kere İhlas Suresi okunur.

  • Selam verdikten İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e 100 defa şu şekilde salevat-ı şerife okunur:

  • "Ey Allah! (Efendimiz) Muhammed’e ve (Efendimiz) Muhammed’in âline rahmetinle salat eyle, bereket ver selâmet ihsân eyle. Ey acıyanların en merhametlisi (duâmı kabul eyle)"

  • Rebiülevvel Ayının 3. günü için ise kılınması tavsiye edilen namaz 4 rekattır. Her rekatında Fatiha’dan sonra bir kere Ayete’l-Kürsî okunur. Namazın ardından ise üçer kere Taha ve Yasin Sureleri okunur. Ardından kişi, namazı mutahhar ve mukaddes ruh-i şerifine bağışlar.

  • Rebiülevvel Ayının 21. gününde tavsiye edilen namaz ise rekattır. Her bir rekatta Fatiha’dan sonra bir kere Müzzemmil Suresi okunur. Kişi namazdan sonra secdeye kapanıp kalp huzuruyla şu sözleri zikredip Allah'tan isteğini arz eder: "Ey çok bağışlayan! Sen Gufran sıfatıyla Gaffar oldun. Mağfiret Senin örtüp bağışlamanda gizlenmiştir. Ey Gafur!”

cami dua

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE?

Her yıl farklı tarihlere denk gelen Rebiülevvel bu yıl 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak 26 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor. Mevlid Kandili bu yıl RebiülEvvel ayının 11. günü olan 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek.

REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Hz. Muhammed'in yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir.

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe edilmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılınmalıdır. Öte yandan sadaka vermeli ve salavat getirilmelidir.

Mevlid Gecesi ise iki rekat namaz kılınmalıdır.

namaz kılmakk

REBİÜLEVVEL AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren (12. gece dahil olmak üzere) En'am suresi akşam ile yatsı arası okunur. Dua ayın 18. gecesine kadar da okunabilir.

En'am suresinin her gün devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

kuran

1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)

  • 70-700 "Estağfirullah"

  • 100-1000 kelime-i Tevhid

  • 100-1000 İhlas-ı Şerif

  • 40 kez "Ya Munkizel halka – "O helak olanların Kurtarıcısı"

  • 100 kez "La ilahe illa ente Subhaneke, inni küntü minez-zalimin. Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah
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