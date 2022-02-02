Recep ayı fazileti nedir? Recep ayında oruç tutulur mu?

Recep ayı fazileti üç aylara girmemizle birlikte bu mübarek günleri ibadet ve dua ederek geçirmek isteyenler tarafından araştırılmaktadır. Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsamaktadır.Ü ayların ilki olan Recep ayı faziletleri ve Recep ayında oruç tutulup, tutulmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor.

RECEP AYI FAZİLETİ NEDİR?

Kur’an’da vurgulanan zamanın her anı değerlidir ve boş geçen zamanın telafisi de mümkün değildir. Bu nedenle ömrümüzün her anının kıymetini bilmeliyiz. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğerlerinden daha fazladır, iki kandil gecesi bulunan önemi büyük olan ay da Recep ayıdır.

Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

RECEP AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Kur'an-ı Kerim'de Recep ayında oruç tutulmasına dair bir farz yoktur ama oruç tutmak isteyen Müslümanlar Recep ayında da Şaban ayında da dilediği kadar nafile orucu tutabilir. Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı 13 Mart gecesi sona erecek.



