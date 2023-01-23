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Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz kaç rekattır, nasıl niyet edilir? Recep ayı 30 rekatlık namazın kılınışı!

23.01.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep ayının ilk gecesi bu gece idrak edilecek. İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen üç aylara bugün itibari ile girmiş bulunmaktayız. Bu gece eller semaya yükselecek, namazlar kılınacak ve çeşitli ibadetler yapılacak. Peki, Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz kaç rekattır, nasıl niyet edilir? İşte, Recep ayı 30 rekatlık namazın kılınış şekli...

Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz kaç rekattır, nasıl niyet edilir? Recep ayı 30 rekatlık namazın kılınışı!

Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz ile ilgili araştırmalar mukaddes üç ayların başlangıcı ve ilki olan Recep ayının girmesi ile hız kazandı. Recep ayının fazileti saymakla bitmez. Bu ay içerisinde türlü güzellikleri saklayan bir aydır. Üç ayları ibadetlerle geçirmek isteyenler Recep ayının ilk gecesi yapılacak ibadetleri ve kılınacak namaz hakkında araştırmalarına hız verdiler. Peki, Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz kaç rekattır, nasıl niyet edilir? İşte Recep ayı 30 rekatlık namazın kılınışı!

RECEP AYININ İLK GECESİ KILINACAK NAMAZ KAÇ REKATTIR?

Recep ayının ilk gecesinde kılınacak olan namaz oldukça faziletlidir. Recep ayının 1'i ile 10' u arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır.

Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu namazı kılanın kalbi ölmez olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark sonda okunan dua kısımlarıdır...

2 namaz

RECEP AYI 30 REKATLIK NAMAZ NASIL KILINIR?

Recep ayı 30 rekat namaza şöyle niyet edilir:

"Ya Rabbi, beni, teşrifleriyle dünyayı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerif hürmetine, feyz-i ilahine, afv-ı ilahine, rıza-i ilahine nail eyle. abid, zahid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle. Rıza-i şerifin için, Allahü Ekber."

Her rekatta 1 Fatiha, 3 kez Kafirun Suresi, 3 kez İhlas-ı şerif okuyup, 2 rekatta bir selam verilir. Böylece 10 rek'at tamamlanır.

İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa :

La ilahe illallahü vahdehû la şerike leh. Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yümit. Ve hüve hayyün la yemûtü biyedihi'l-hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir" okunup dua edilir.

İkinci on gün içinde, yani Recep ayının 11'i ile 20'si arasında kılınan 10 rekattan sonra, 11 defa:

"İlahen vahıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen daimen ebeda" okunup dua edilir.

namaz 3

Üçüncü on gün içinde, yani Receb'in 21'i ile 30'u arasında kılınan 10 rek'atten sonra da 11 defa:

"Allahümme la mania lima a'tayte, vela mu'tiye lima mena'te, vela raadde lima kadayte, vela mübeddile lima hakemte, vela yenfeu ze'l-ceddi minke'l-ceddü. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-kerimi'l-vehhab. Ya vehhabü ya vehhabü ya vehhab" okuyup dua edilir.

Bu 30 rekat namazın ilk ve ikinci onunu herhanfgi bir sebeble kılamamış ise hepsini (30 rekatın tamamını) son 10 gün içerisinde de kılabilir.

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