Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz kaç rekattır, nasıl niyet edilir? Recep ayı 30 rekatlık namazın kılınışı!

Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz ile ilgili araştırmalar mukaddes üç ayların başlangıcı ve ilki olan Recep ayının girmesi ile hız kazandı. Recep ayının fazileti saymakla bitmez. Bu ay içerisinde türlü güzellikleri saklayan bir aydır. Üç ayları ibadetlerle geçirmek isteyenler Recep ayının ilk gecesi yapılacak ibadetleri ve kılınacak namaz hakkında araştırmalarına hız verdiler. Peki, Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz kaç rekattır, nasıl niyet edilir? İşte Recep ayı 30 rekatlık namazın kılınışı!
Recep ayının ilk gecesinde kılınacak olan namaz oldukça faziletlidir. Recep ayının 1'i ile 10' u arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır.
Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu namazı kılanın kalbi ölmez olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark sonda okunan dua kısımlarıdır...
"Ya Rabbi, beni, teşrifleriyle dünyayı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerif hürmetine, feyz-i ilahine, afv-ı ilahine, rıza-i ilahine nail eyle. abid, zahid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle. Rıza-i şerifin için, Allahü Ekber."
Her rekatta 1 Fatiha, 3 kez Kafirun Suresi, 3 kez İhlas-ı şerif okuyup, 2 rekatta bir selam verilir. Böylece 10 rek'at tamamlanır.
La ilahe illallahü vahdehû la şerike leh. Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yümit. Ve hüve hayyün la yemûtü biyedihi'l-hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir" okunup dua edilir.
"İlahen vahıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen daimen ebeda" okunup dua edilir.
"Allahümme la mania lima a'tayte, vela mu'tiye lima mena'te, vela raadde lima kadayte, vela mübeddile lima hakemte, vela yenfeu ze'l-ceddi minke'l-ceddü. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-kerimi'l-vehhab. Ya vehhabü ya vehhabü ya vehhab" okuyup dua edilir.
Bu 30 rekat namazın ilk ve ikinci onunu herhanfgi bir sebeble kılamamış ise hepsini (30 rekatın tamamını) son 10 gün içerisinde de kılabilir.