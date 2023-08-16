HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Recep Solmaz'a ne oldu? Selfie çekerken İstanbul Boğazı'na düştü denildi, 6 aydır iz yok... Aileden çarpıcı iddia: Bu deliller kuşkulandırdı

Recep Solmaz'a ne oldu? Selfie çekerken İstanbul Boğazı'na düştü denildi, 6 aydır iz yok... Aileden çarpıcı iddia: Bu deliller kuşkulandırdı

16.08.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de 5 Şubat akşamı özçekim (selfie) yapmak isterken denize düşerek kaybolduğu belirtilen Recep Solmaz'dan aylardır herhangi bir iz yok. Ekiplerin denizde günler süren çalışmasından sonuç alınmazken, aile ortaya çıkan şüphelere isyan etti. Ortada doğru olmayan bazı şeylerin olduğunu belirten amca Şükrü Solmaz, "Yeğenimin denizde olmadığını ya kaçırıldığı, ya öldürülüp bir yere atılmış olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Recep Solmaz'a ne oldu? Selfie çekerken İstanbul Boğazı'na düştü denildi, 6 aydır iz yok... Aileden çarpıcı iddia: Bu deliller kuşkulandırdı

Sarıyer'deki sahilde 4 arkadaşın 5 Şubat'ta güzel başlayan akşamları kabusla sonuçlandı. Sahilde bir süre gezen 4 arkadaş Rumeli Hisarı Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi'ndeki deniz kenarında özçekim (selfie) yapmak istedi. İddiaya göre arkadaşlardan tekstil çalışanı Recep Solmaz, 110 km hızla esen rüzgarlı havada ayağı kayınca bir anda dengesini kaybetti ve telefonuyla birlikte denize düştü.

AKINTIYA KAPILIP KAYBOLDU

Akıntıya kapılan genç adam gözden kayboldu. Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri Recep Solmaz'ı arama çalışmaları başlatırken, arkadaşları ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Denizde günlerce süren aramalarda bir sonuç alınamadı.

1

6 AYDIR HİÇBİR İZ YOK

6 aydan fazla süredir kendisinden haber alınamayan Recep Solmaz'ın ailesi büyük üzüntü içinde. Yeğeninin kaybolmasında şaibeli durumların olduğunu belirten amca Şükrü Solmaz, Sabah Gazetesi'ne şüphe duydukları detayları anlattı. Amca Solmaz şunları aktardı:

"Ekipler, özel cihazlarla 15 gün arama yaptı ancak hiçbir ize rastlayamadılar. Hava şartları da arama çalışmalarını zorlaştırdı. Biz de 6 aydan fazladır aramadık yer bakmadık. Hastaneleri kontrol edip, bulunan her cesede koştuk ancak yeğenim yoktu.

2

"BAZI ŞAİBELİ DELİLLER BİZİ KUŞKULANDIRDI"

Bazı şaibeli deliller bizi kuşkulandırdı. Polis karakolundan iki polisin, biz bir şey görmedik demesi, 3 arkadaşı tarafından Rumeli Hisarına gittiği belirtilen yeğenimin telefonu ile birlikte 21.30'da denize düştüğü söylenirken 00.45'te savcılık tarafından telefonunun Gaziosmanpaşa'da sinyal verdiği tespit edilmesi şaibeli bir durum oluşturuyor.

Bu şaibeli durumda yeğenimin ne ölüsüne ne de dirisine ulaşıldı. Öldürüldü mü, kaçırıldı mı, yoksa boğuldu mu bilemiyoruz. Adeta sır oldu.Arkadaşlarının şüpheli ifadeleri bizim kafamızı karıştırıyor.

3

Telefonu ile birlikte Rumeli Hisarından denize düşen bir insanın cep telefonu saat 00.45'ten Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nden sinyal vermesi ve üç arkadaşının da çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle olayın denizde boğulma olayı olmadığına kanaat getirdik.

TELEFONUNU ARADIĞINDA ARAMA SESİ DUYMUŞ

Yeğenimin denize düştüğünü söyleyen ve ağabeyini almak için Gazi Mahallesine gelen arkadaşlarından birisi otomobil ile seyir halindeyken ağabeyi Ömer Solmaz'ın telefonunu aradığında arama sesi sonrasında telefonunun kapatılması kuşkuları daha da arttırdı.

Yeğenimin denizde olmadığını ya kaçırıldığı, ya öldürülüp bir yere atılmış olabileceğini düşünüyoruz. Eğer denize düşseydi mutlaka cesedi bir kıyıya vururdu. Yeğenimin başına ne geldiyse o üç arkadaşı çok iyi biliyor.

amca

Boğuldu mu , öldürüldü mü yoksa kaçırıp bir yerde alımı konuluyor bilemiyoruz. Yeğenimin başına ne geldiyse aydınlatılıp ölüsünün yada dirisinin bulunmasını istiyoruz" dedi.

İlginizi Çekebilir

Akaryakıtta tabelalar değişti: 38 TL'yi aştı, 40 TL'ye dayandı

Akaryakıtta tabelalar değişti: 38 TL'yi aştı, 40 TL'ye dayandı

 Bakan Özhaseki açıkladı: Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı

Bakan Özhaseki açıkladı: Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı

 NASA'dan korkutan açıklama: Milyarlarca insanın hissettiği şeyi doğruluyoruz

NASA'dan korkutan açıklama: Milyarlarca insanın hissettiği şeyi doğruluyoruz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP’de Özgür Özel hakkında bomba kulis! İmamoğlu detayı dikkat çekti: 'Aralarında tam mutabakat var!'CHP’de Özgür Özel hakkında bomba kulis! İmamoğlu detayı dikkat çekti: 'Aralarında tam mutabakat var!'
4 ilde orman yangını! Ekipleri müdahale ediyor4 ilde orman yangını! Ekipleri müdahale ediyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! 9 ay uzatıldıResmi Gazete'de yayımlandı! 9 ay uzatıldı
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.