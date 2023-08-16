Recep Solmaz'a ne oldu? Selfie çekerken İstanbul Boğazı'na düştü denildi, 6 aydır iz yok... Aileden çarpıcı iddia: Bu deliller kuşkulandırdı

Sarıyer'deki sahilde 4 arkadaşın 5 Şubat'ta güzel başlayan akşamları kabusla sonuçlandı. Sahilde bir süre gezen 4 arkadaş Rumeli Hisarı Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi'ndeki deniz kenarında özçekim (selfie) yapmak istedi. İddiaya göre arkadaşlardan tekstil çalışanı Recep Solmaz, 110 km hızla esen rüzgarlı havada ayağı kayınca bir anda dengesini kaybetti ve telefonuyla birlikte denize düştü.

AKINTIYA KAPILIP KAYBOLDU

Akıntıya kapılan genç adam gözden kayboldu. Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri Recep Solmaz'ı arama çalışmaları başlatırken, arkadaşları ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Denizde günlerce süren aramalarda bir sonuç alınamadı.

6 AYDIR HİÇBİR İZ YOK

6 aydan fazla süredir kendisinden haber alınamayan Recep Solmaz'ın ailesi büyük üzüntü içinde. Yeğeninin kaybolmasında şaibeli durumların olduğunu belirten amca Şükrü Solmaz, Sabah Gazetesi'ne şüphe duydukları detayları anlattı. Amca Solmaz şunları aktardı:

"Ekipler, özel cihazlarla 15 gün arama yaptı ancak hiçbir ize rastlayamadılar. Hava şartları da arama çalışmalarını zorlaştırdı. Biz de 6 aydan fazladır aramadık yer bakmadık. Hastaneleri kontrol edip, bulunan her cesede koştuk ancak yeğenim yoktu.

"BAZI ŞAİBELİ DELİLLER BİZİ KUŞKULANDIRDI"

Bazı şaibeli deliller bizi kuşkulandırdı. Polis karakolundan iki polisin, biz bir şey görmedik demesi, 3 arkadaşı tarafından Rumeli Hisarına gittiği belirtilen yeğenimin telefonu ile birlikte 21.30'da denize düştüğü söylenirken 00.45'te savcılık tarafından telefonunun Gaziosmanpaşa'da sinyal verdiği tespit edilmesi şaibeli bir durum oluşturuyor.

Bu şaibeli durumda yeğenimin ne ölüsüne ne de dirisine ulaşıldı. Öldürüldü mü, kaçırıldı mı, yoksa boğuldu mu bilemiyoruz. Adeta sır oldu.Arkadaşlarının şüpheli ifadeleri bizim kafamızı karıştırıyor.

Telefonu ile birlikte Rumeli Hisarından denize düşen bir insanın cep telefonu saat 00.45'ten Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nden sinyal vermesi ve üç arkadaşının da çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle olayın denizde boğulma olayı olmadığına kanaat getirdik.

TELEFONUNU ARADIĞINDA ARAMA SESİ DUYMUŞ

Yeğenimin denize düştüğünü söyleyen ve ağabeyini almak için Gazi Mahallesine gelen arkadaşlarından birisi otomobil ile seyir halindeyken ağabeyi Ömer Solmaz'ın telefonunu aradığında arama sesi sonrasında telefonunun kapatılması kuşkuları daha da arttırdı.

Yeğenimin denizde olmadığını ya kaçırıldığı, ya öldürülüp bir yere atılmış olabileceğini düşünüyoruz. Eğer denize düşseydi mutlaka cesedi bir kıyıya vururdu. Yeğenimin başına ne geldiyse o üç arkadaşı çok iyi biliyor.

Boğuldu mu , öldürüldü mü yoksa kaçırıp bir yerde alımı konuluyor bilemiyoruz. Yeğenimin başına ne geldiyse aydınlatılıp ölüsünün yada dirisinin bulunmasını istiyoruz" dedi.