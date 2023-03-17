HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’den milletvekili adaylık başvurusunda bulundu! İnanmayan kimliğini istiyor

Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’den milletvekili adaylık başvurusunda bulundu! İnanmayan kimliğini istiyor

17.03.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimler öncesi milletvekili aday adayları başvurularını yapmaya devam ederken, Recep Tayyip Erdoğan isimli genç de Nevşehir’den milletvekili aday adaylığı için AK Parti’ye başvuruda bulundu. İsminin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı olmasından dolayı çoğunlukla olumlu tepkiler aldığını belirten Erdoğan, inanmayanların kimliğini istediğini söyledi. İsminin hikayesini de anlatan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan cezaevine girdikten 3 gün sonra dünyaya geldiğini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’den milletvekili adaylık başvurusunda bulundu! İnanmayan kimliğini istiyor

Seçim heyecanı ve yoğunluğunun yaşandığı şu günlerde Nevşehir’de ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olan bir genç, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığında milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan Nevşehirli 24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimler için AK Parti’den Nevşehir milletvekili aday adayı oldu. AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından oluşturulan AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı komisyonuna ön başvurusunu yapan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran’ı makamında ziyaret ederek, aday adaylığı başvuru dosyasını teslim etti.

2242ef3e-96ad-42d8-8f5f-0daa4c496e89

İsminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olmasından dolayı çoğunlukla olumlu tepkiler aldığını belirten Erdoğan, inanmayanların kimliğini istediğini söyledi. 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde Nevşehir’den milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Recep Tayyip Erdoğan; "AK Parti teşkilatlarında adeta bir fabrika vazifesi gören, biz gençlerin teşkilatlarında yetişmiş, davasına gönül vermiş liderine sevdalı bir kardeşiniz olarak doğduğum ve büyüdüğüm Nevşehir’den 14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekilliği seçimleri için ben de milletvekili aday adayı olduğumu açıklamak istiyorum. İsmimi duyan garipsiyor ve kimliğimi görmek istiyor. Genelde inanmıyorlar. 8 Mart 1999 doğumluyum. Adaylığım için hiç kimse beni yalnız bırakmadı ve herkes beni destekledi. 18-25 yaş kontenjanından aday adaylığına giriyorum. Eğer seçilirsem gençliği en güzel şekilde mecliste temsil etmek istiyorum” diye konuştu.

b5c40d24-23f9-4a68-b65f-b0ae8b714ce2

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEZAEVİNE GİRDİKTEN 3 GÜN SONRA DÜNYAYA GELMİŞİM"

İsminin hikayesini anlatan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan okuduğu şiir nedeniyle cezaevine girdikten 3 gün sonra dünyaya gelmişim. Babam da cumhurbaşkanımızı çok sevdiği ve bu duruma üzüldüğü için ve cumhurbaşkanımıza sevgisini göstermek için benim adımı Recep Tayyip koymuş" dedi.

54c33715-99c2-4717-9b62-7672c0c56390

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran ise "Sayın cumhurbaşkanımız ile aynı ismi taşıyan Recep Tayyip Erdoğan kardeşimizin partimizden aday olması bizleri çok mutlu etti. Recep Tayyip Erdoğan kardeşimiz genç bir kardeşimiz. Çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

8 Mart 1999’da Nevşehir’in Kavak kasabasında doğan Recep Tayyip Erdoğan ilk ve orta öğrenimini Kavak İlköğretim Okulunda tamamladı. Nevşehir Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun oldu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyaz atlı aday 14 Mayıs için böyle oy istedi!Beyaz atlı aday 14 Mayıs için böyle oy istedi!
Balıklıgöl'deki balıkların durumu merak ediliyordu... Açıklama geldiBalıklıgöl'deki balıkların durumu merak ediliyordu... Açıklama geldi
Muharrem İnce’den çok net adaylık mesajı: ‘Günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilirim…’Muharrem İnce’den çok net adaylık mesajı: ‘Günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilirim…’
Anahtar Kelimeler:
seçim Milletvekili Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

Rusya'nın korktuğu sonunda oldu! Art arda patlamalar meydana geldi

Rusya'nın korktuğu sonunda oldu! Art arda patlamalar meydana geldi

'Korkutmaya devam edeceğiz' diyerek destekleyecekleri lideri...

'Korkutmaya devam edeceğiz' diyerek destekleyecekleri lideri...

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.