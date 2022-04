Reddit'in eski CEO'sundan Twitter'ın tamamını isteyen Elon Musk'a: "Alırsan, acı dolu bir dünyaya girersin"

Herkes Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını istemesini konuşuyor. Ancak Twitter, "Zehirli Hap" yöntemini uygulamaya koyarak Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının önüne önemli bir engel koydu. Reddit'in eski CEO'su Yishan Wong'un Elon Musk için söyledikleri ise en az Musk'ın teklifi kadar dikkat çekti. Wong'a göre Musk, Twitter'ı devralırsa, acı dolu bir dünyaya girer...

Wong, Musk'ın 2004'ten beri internet kültürüne ne olduğunu anlamadığını söylüyor. Wong, düzinelerce tweet'ten oluşan tweet dizisinde "Elon bazı sorunları çözmeyecek. Bundan kesinlikle eminim. Ne için olduğu hakkında hiçbir fikri yok." dedi. Wong'un uzun yazısındaki en dikkat çeken kısımlar ise şöyle:

"Elon Jack (Dorsey) gibi gördüğü sorunları "düzeltmeyi" deneyecek. "Düzelttiği" her sorun 3 soruna daha neden olacak. Ve en kötü yanı, tüm insanlığa zarar verecek olan kısmı, bunun onun dikkatini SpaceX ve Tesla'daki görevinden uzaklaştıracak olması, çünkü bu sadece onun zamanını ve dikkatini almakla kalmayacak, ruhuna zarar verecek. Demek istediğim, zaten duygusal olarak zarar görmüş bir adam gibi değil. (Üzgünüm Elon, bu oldukça açık) Ama çok şeyin üstesinden geldi. Ve Twitter'ı yönetmek ile daha fazla travmaya ihtiyacı yok.

