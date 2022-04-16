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Reddit'in eski CEO'sundan Twitter'ın tamamını isteyen Elon Musk'a: "Alırsan, acı dolu bir dünyaya girersin"

16.04.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Elon (Musk) Twitter'ı devralırsa, acı dolu bir dünyaya girer." Bu sözler, Reddit'in eski CEO'su Yishan Wong'a ait. Wong'un Twitter'ı satın almak isteyen Elon Musk'a yönelik açıklamaları manşetleri süsledi. Wong'a göre Elon Musk'ın "hiçbir fikri yok..."

Reddit'in eski CEO'sundan Twitter'ın tamamını isteyen Elon Musk'a: "Alırsan, acı dolu bir dünyaya girersin"

Herkes Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını istemesini konuşuyor. Ancak Twitter, "Zehirli Hap" yöntemini uygulamaya koyarak Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının önüne önemli bir engel koydu. Reddit'in eski CEO'su Yishan Wong'un Elon Musk için söyledikleri ise en az Musk'ın teklifi kadar dikkat çekti. Wong'a göre Musk, Twitter'ı devralırsa, acı dolu bir dünyaya girer...

ELON MUSK İÇİN O KADAR UZUN ŞEYLER YAZDI Kİ! AMA HEPSİ DİKKAT ÇEKİCİ

Wong, Musk'ın 2004'ten beri internet kültürüne ne olduğunu anlamadığını söylüyor. Wong, düzinelerce tweet'ten oluşan tweet dizisinde "Elon bazı sorunları çözmeyecek. Bundan kesinlikle eminim. Ne için olduğu hakkında hiçbir fikri yok." dedi. Wong'un uzun yazısındaki en dikkat çeken kısımlar ise şöyle:

"Elon Jack (Dorsey) gibi gördüğü sorunları "düzeltmeyi" deneyecek. "Düzelttiği" her sorun 3 soruna daha neden olacak. Ve en kötü yanı, tüm insanlığa zarar verecek olan kısmı, bunun onun dikkatini SpaceX ve Tesla'daki görevinden uzaklaştıracak olması, çünkü bu sadece onun zamanını ve dikkatini almakla kalmayacak, ruhuna zarar verecek. Demek istediğim, zaten duygusal olarak zarar görmüş bir adam gibi değil. (Üzgünüm Elon, bu oldukça açık) Ama çok şeyin üstesinden geldi. Ve Twitter'ı yönetmek ile daha fazla travmaya ihtiyacı yok.

ELON MUSK'TAN WONG'A YANIT

Elon Musk, oldukça uzun olan Wong'un tweet dizisine yanıt vermekten geri durmadı. Musk'ın yanıtı ise yine kendisine has oldu.

Elon Musk tweet

Musk, "Çıkardığım en hızlı sonuç, Twitter'ın uzun tweet'ler için gecikmiş olduğudur" dedi.

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Elon Musk
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