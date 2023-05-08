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  4. Son dakika | Kamu kurumlarının internet sitelerine siber saldırı! RedHack'e 19 ilde operasyon düzenlendi: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Son dakika | Kamu kurumlarının internet sitelerine siber saldırı! RedHack'e 19 ilde operasyon düzenlendi: Çok sayıda şüpheli yakalandı

08.05.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Siber saldırılarıyla ünlü RedHack (Red Hackers Association, R.H.A.) - Kızıl Hackerlar (Kızıl Hackerler Birliği) isimli illegal yapılanmaya operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli yakalandı. Terör örgütleriyle bağlantılı grubun kamu kurumlarına ait yüzlerce internet sitesine siber saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Son dakika | Kamu kurumlarının internet sitelerine siber saldırı! RedHack'e 19 ilde operasyon düzenlendi: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemine gelen birçok siber saldırının faili RedHack grubuna düzenlenen operasyonla 32 şüpheli gözaltına alındı.

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19 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

DHKP/C, MLKP, TKP/ML ve PKK/KCK gibi silahlı terör örgütleri ile bağlantılı RedHack (Red Hackers Association, R.H.A.) - Kızıl Hackerlar (Kızıl Hackerler Birliği) isimli illegal yapılanmaya yönelik Ankara merkezli ve eş zamanlı 19 farklı ilde operasyon düzenlendi.

42 şüpheliye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

HEDEFLERİNDE KAMU KURUMLARI VAR!

RedHack'in kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunduğu öğrenildi.

(İHA-AA)

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Redhack

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