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Redmi 10 Avrupa pazarında da yer alacak

14.09.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Redmi 10 Avrupa pazarında satışa çıkacak ve Asya Pasifik bölgesinde satılan modelle aynı özelliklere sahip olacak. Ayrıca RAM seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

Redmi 10 Avrupa pazarında da yer alacak

Cihaz (Avrupa ve Dünyanın Geri Kalanı), 90Hz AdaptiveSync yenileme hızına sahip 6,5 inç FHD+ ekrana sahip olacak.

MediaTek’in Helio G88 işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB depolama ile birlikte güç sağlayacak.

Arkada dört kamera olacak – 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş açılı kamera ve derinlik ve makro için iki 2MP kamera. Öne bakan kamera ise 8MP sensör özellikleri ile geliyor.

Cihaz 18W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh pil paketleyecek. Bazı orta sınıf telefonlarını şarj cihazıyla göndermeyen Nokia’nın aksine , Redmi 10 kutuda 18W’lık bir güç özelliği ile gelecek. Ayrıca cihazı satın alanlara bir de kılıf kutularında gönderilecek.

Kaynak, telefonun Çift SIM desteğine sahip olacağını açıkladı ancak NFC’ye sahip olduğuna dair bir onay yok. Avrupa’da satılan Redmi 10’un yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı, IR blaster, stereo hoparlörler ve bir ses jakı olması gerektiği belirtilmemiş olsa da.

Redmi 10, 64GB versiyonu için 179€ fiyat etiketi koyarken, 128GB versiyonu 199€’dan satılacak. Ne yazık ki, telefonun Avrupa’da piyasaya sürüldüğünde mevcut olacağı renklerden söz edilmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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