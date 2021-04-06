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Redmi 20X delikli bir ekrana sahip olacak

06.04.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Redmi 20X adlı yeni bir akıllı telefonun posteri Weibo’da ortaya çıktı. Poster, cihazın görsel tasarımını, temel özelliklerini ve renk sürümlerini ortaya çıkardı. Cihazın, Redmi 10X 5G telefonunun yerini alması geçen yıldan itibaren bekleniyordu.

Redmi 20X delikli bir ekrana sahip olacak

Redmi 20X, delikli bir ekrana sahip olacak gibi görünüyor. Cihazın arka kamera kurulumu, çift LED flaşlı üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Telefonun ilk iki kamerasının etrafında gümüş bir levha görülebiliyor. Gümüş kurulum mavi ve yeşil gibi üç renkte de karşımıza çıkabilir. Redmi 20X, 90Hz ekrana sahip 5G’ye hazır olacak. Arka kamera kurulumu 48 megapiksel birincil lense sahip. Poster ayrıca Redmi 20X’in 4 GB RAM + 128 GB depolama sürümünün Çin’de 999 Yuan (152 dolar) olarak fiyatlandırılacağını ortaya koyuyor. Bununla birlikte Redmi 20X’in Çin’deki en ucuz 5G telefonlardan biri olması bekleniyor. Telefonun teknik özellikleri ve tasarımı, mart ayında küresel pazarlar için duyurulan Redmi Note 10 5G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini gösteriyor.

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REDMI NOTE 10 5G HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİPTİ?

Redmi Note 10 5G'nin özellikleri ise şu şekildeydi: Redmi Note 10 5G, FHD + çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç IPS LCD ekran ile geliyor. Telefon Gorilla Glass 3 korumasına ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip. Dimensity 700 5G, 6 GB’a kadar RAM ile cihazın kaputunun altında bulunuyor. Telefon, 128 GB’a kadar UFS 2.2 depolama alanı ve özel bir microSD kart yuvası sunuyor. Note 10 5G, MIUI 12 tabanlı Android 11 işletim sistemine destek veriyor. Telefonda 8 megapiksel ön kamera ve 48 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemine var. Telefonun 5.000 mAh bataryası 18W hızlı şarjı destekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Sina Weibo
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