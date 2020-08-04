Redmi 9 güçlendi: Redmi 9 Prime tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Redmi 9, Xiaomi bünyesi altında faaliyetlerini sürdüren Redmi'nin en uygun fiyatlı akıllı telefonlarından biriydi. Redmi 9 ile özellikle Hindistan gibi pazarlarda insanların yüzünü güldürmeyi başaran Redmi, şimdi ise Redmi 9'un daha güçlü hali Redmi 9 Prime'ı tanıttı.

REDMİ 9 PRİME'IN ÖZELLİKLERİ

Redmi 9 Prime, 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile geliyor. Ekranın tam ortasında bir çentik bulunduran Redmi 9 Prime, bu çentiğinin içinde ise 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera saklıyor. Telefonun kalbinde ise MediaTek Helio G80 işlemcisi, 4 GB / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Redmi 9 Prime gücünü ise 2 güne kadar batarya ömrü sunduğu iddia edilen 18W hızlı şarj destekli 5.020 mAh değerindeki bataryasından sağlıyor.

Android 10 tabanlı MIUI 11 ile gelen Redmi 9 Prime kameralarıyla beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Zira, telefonun kameraları sırasıyla 12 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Bu dört kamera fiyatına göre iyi sayılabilecek fotoğraflar ve videolar çekiyor. Yapay zeka desteğini de unutmamak gerek tabi.