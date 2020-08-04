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Redmi 9 güçlendi: Redmi 9 Prime tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.08.2020 14:45 | Son Güncelleme

Redmi, Redmi 9 Prime akıllı telefonunu düzenlediği bir etkinlik ile birlikte görücüye çıkarttı. Redmi 9'un daha da güçlendirilmiş bir versiyonu olan Redmi 9 Prime, Redmi 9 gibi uygun bir fiyata sahip. Peki Redmi 9 Prime özellikleri neler? Redmi 9 Prime fiyatı ne kadar?

Redmi 9 güçlendi: Redmi 9 Prime tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Redmi 9, Xiaomi bünyesi altında faaliyetlerini sürdüren Redmi'nin en uygun fiyatlı akıllı telefonlarından biriydi. Redmi 9 ile özellikle Hindistan gibi pazarlarda insanların yüzünü güldürmeyi başaran Redmi, şimdi ise Redmi 9'un daha güçlü hali Redmi 9 Prime'ı tanıttı.

REDMİ 9 PRİME'IN ÖZELLİKLERİ

Redmi 9 Prime, 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile geliyor. Ekranın tam ortasında bir çentik bulunduran Redmi 9 Prime, bu çentiğinin içinde ise 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera saklıyor. Telefonun kalbinde ise MediaTek Helio G80 işlemcisi, 4 GB / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Redmi 9 Prime gücünü ise 2 güne kadar batarya ömrü sunduğu iddia edilen 18W hızlı şarj destekli 5.020 mAh değerindeki bataryasından sağlıyor.

Redmi 9 Prime özellikleri

Android 10 tabanlı MIUI 11 ile gelen Redmi 9 Prime kameralarıyla beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Zira, telefonun kameraları sırasıyla 12 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Bu dört kamera fiyatına göre iyi sayılabilecek fotoğraflar ve videolar çekiyor. Yapay zeka desteğini de unutmamak gerek tabi.

Redmi 9 Prime kameralar

İŞTE REDMİ 9 PRİME FİYATI

Redmi 9 Prime fiyatına gelelim. 4 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanına sahip Redmi 9 Prime, 130 dolar'dan; 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip Redmi 9 Prime ise 160 dolardan satışa sunulacak. Telefon önümüzdeki günlerde mavi, yeşil ve siyah renk seçenekleri ile satışa çıkacak. Redmi 9 Prime'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise belli değil.

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