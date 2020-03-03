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Redmi’den sevindiren açıklama: Redmi Note 9 geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.03.2020 10:26 | Son Güncelleme

Redmi Note 9 olarak isimlendirilecek olan ailenin yeni üyeleri 12 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte resmen tanıtılacak.

Redmi’den sevindiren açıklama: Redmi Note 9 geliyor!

Bildiğiniz gibi Redmi 8 modelinde dörtlü kamera kurulumuna yer verilmişti. Bu kameralar dikey olarak telefonun arka sol bölümüne konumlandırılmıştı.

REDMİ NOTE 9'UN ÖZELLİKLERİ

Note 8 Pro modelinde ise yine dörtlü kamera sistemi kullanılmış ancak bu sefer dikey olarak telefonun orta bölümüne konumlandırılma yapılmıştı. Redmi’nin paylaşmış olduğu tanıtım afişinde Note 9‘da da dörtlü kamera kurulumun yer alacağı açıkça görünüyor. Bu sefer bu kameralar kare çerçeve içerisinde ikili – ikili şekilde konumlandırılacak. Geniş açı, ultra geniş açı, makro ve derinlik efekti özelliklerine sahip olacak bu telefon, kamera konusunda çok ama çok iddialı olacak gibi görünüyor.

REDMİ NOTE 9'UN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Uygun fiyat politikasını bu yılda da devam ettirecek olan Çinli firma, Snapdragon 730G veya yüksek ihtimalle Snapdragon 765 yonga setine bu telefonlarında yer verecek. RAM konusunda ise 6 GB RAM’i tercih edeceğini düşündüğümüz Redmi’nin, Türkiye’de yine 2.500 TL bandını zorlayacağı söyleniyor.

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