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Redmi K30Pro, teknoloji severlerle buluşmaya hazırlanıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.03.2020 09:25 | Son Güncelleme

Redmi K30Pro ile ilgili gelen ilk bilgilerde, ürünün Snapdragon 865 çipsetiyle geleceği, yani bir amiral gemisi modeli olduğu belirtilmişti ve tabii ki 5G desteğine de sahip. Kamera tarafına bakıldığında ise, arka tarafta dörtlü kamera sistemi var, ki ana kamera tam 64MP değerde.

Redmi K30Pro, teknoloji severlerle buluşmaya hazırlanıyor

Dikkat çekici bir diğer bilgi ise, Redmi K30 Pro’nun ekranında herhangi bir çentik yer almıyor. Bunun yerine pop-up selfie kamera mekanizmasına yer verilmiş. İlginç olan ise, Pro modelde 120Hz ekran tazeleme hızı sunulmayacak. Geliştiriciler, bu modelde IPS LCD ekran yerine 60Hz Amoled ekran kullanmaya karar verdi ve bunun sonucunun da tatmin edici bir performans sunacağı görüşünde.

Aşağıda da görebileceğiniz üzere, K30Pro’nun mor, turkuaz ve beyaz olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Ürünün henüz tüm özellikleri açıklanmadı, ancak Çinli üreticiden LPDDR5 RAM, UFS 3.1 hızlı okuma ve yazma sunabilen depolama, gelişmiş titreşim motoru ve yüksek performanslı oyun deneyimleri için Game Turbo 3.0 gibi teknolojilerin olacağı bilgileri doğrulandı.

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, 24 Mart 2020 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte Redmi K30 Pro ve K30 Pro Zoom Edition modelleri tanıtılacak. Bugün ise zoom konusunda oldukça iddialı olacak modelin teknik özellikleri Geekbench 5.1.0 testinde ortaya çıktı.

Geekbench’in yenilenmiş algoritmasının tek çekirdek bölümünden 900 puan çoklu çekirdek bölümünden ise 3251 puan alan telefon 8 GB RAM ile gelecek. Gücünü 1.80 GHz hızında çalışan işlemciden alacak olan telefonda hangi işlemcinin kullanılacağı ise henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Redmi redmi k30 pro

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