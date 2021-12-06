Redmi K50'nin ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı

Raporlara göre telefon dört farklı yonga seti ile gelecek. Bunlar; Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 870, MediaTek Dimensity 7000 ve Dimensity 9000 olarak sıralanacak.

Önceki sızıntılar, K50 serisi telefonların MIUI 13’ü kutudan çıkar çıkmaz başlatacağını ortaya çıkardı. Lansmanın Şubat ayında olduğu göz önüne alındığında, MIUI 13’ün bu ay piyasaya çıkması artık sürpriz değil. Şimdi, Android 12 tabanlı MIUI veya Android 11 tabanlı MIUI ile çıkış yapıp yapmayacağını göreceğiz.

Bununla birlikte, cihazı resmi olarak piyasada görmemize daha çok zaman var. Şimdilik, sızıntılar ve sertifikalar sayesinde telefonların birkaç özelliğini biliyoruz. Redmi K50’nin Matisse ve Rubens kod adlarına sahip olması bekleniyor.

REDMI K50 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Dimensity 9000 destekli Matisse, diğer adıyla K50 Gaming, 120Hz veya 144Hz yenileme hızı ekranıyla gelecek. Ek güvenlik için ekran içi parmak izi tarayıcı ve OLED ekran olduğu söyleniyor. 64 MP dörtlü kamera sistemine sahip olması bekleniyor ve oyun telefonu olacağı düşünülürse bazı soğutma mekanizmalarıyla gelebilir. Bu cihaz Redmi K50 Gaming Pro modeli olarak adlandırılabilir.

Ayrıca Rubens kod adlı telefonun Dimensity 7000’e güç veren Redmi K50 Gaming Standard modeli olması bekleniyor. 64MP üçlü kamera sistemine ve ardından Gaming Pro modeli olan Matisse’e benzer bir soğutma mekanizmasına sahip olabilir. Snapdragon 870 ve Snapdragon 8 Gen 1 destekli K50 modelleriyle ilgili detayların henüz öğrenilmediğini belirtelim.

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